Bakan Turhan'dan 5G açıklaması: Bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz

İkinci beyin: CES 2019'da karşımıza çıkan bir cihaz olan OrCam MyMe, kişisel sosyal ilişki asistanı. Günlük hayatınızda kiminle tanıştıysanız hakkında bir araştırma yapan ve size onunla ilgili bilgileri toplayan, üzerinde minik bir kamera bulunduran bu cihaz, tabii ki 5G'den yararlanacak ve gelecekte farklı modüllerle hayatımızda olabilir. Ne gibi mi? Mesela Black Mirror'daki The Entire History of You bölümündeki lens gibi. Teknoloji devlerinin bu yönde de çalışmaları olduğunun altını çizelim.