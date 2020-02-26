Teknoloji Bakan Turhandan 5G açıklaması Bu yıl İstanbul Havalimanında uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz
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Bakan Turhan'dan 5G açıklaması: Bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz

Bakan Turhan'dan 5G açıklaması: Bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz" dedi. Turhan, "Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

  • Bir gazetecinin, 5G'ye hazırlık çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Turhan, 5G altyapı hazırlıklarının sürdüğünü söyleyerek, "5G'yi bu yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı, başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

5G teknolojisine geçişle, diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim yapması ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini dile getiren Turhan, 5G'nin yalnızca görüntü ve haberleşme olmadığını, nesnelerin internetine altyapı oluşturacak geniş bant internet olduğunu kaydetti.

Turhan, "Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım." diye konuştu.

5G'nin artı ve eksilerinin iyi değerlendirilmesinin önemine değinen Turhan, "Bugün her yerde 5G var dediğimiz zaman elinizdeki telefonların hepsini değiştireceksiniz değil mi? Hemen 5G'ye uyumlu telefon alacaksınız. Bu da ithalatımızın patlaması demek. Telefonlar da çok pahalı. Vatandaşın da cebine zarar demek ama herkes de teknolojiye karşı ekmekten sudan daha fazla ilgi duyuyor. Bu da ülkemiz insanının bir gerçeği. Bunun için bu süreci tedrici şekilde yöneterek 5G teknolojisinin endüstri, sağlık, tarım ve eğitimde getireceği faydayı, götüreceği değerleri dengeleyerek yapmamız lazım. Tedrici bir geçiş süreci olacak." ifadelerini kullandı.

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"Koronavirüsün görüldüğü İtalya'ya uçuşların durdurulması söz konusu mu?" sorusuna Turhan, "Yok. Sağlık Bakanlığımız konuyu devamlı takip ediyor. Onların bu süreci yönetmesine paralel olarak biz de hava trafiğini yönlendiriyoruz, belirliyoruz." karşılığını verdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağa yönelik soru üzerine Turhan, "Bunların hepsi sağlık önlemleri, vatandaşlarımızı koronavirüsünden koruma amaçlı alınan tedbirler." dedi.

5G ile hayatımızda değişecek 10 şey
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Kablo tarihe karışacak: 5G ile beraber evde yüksek internet bağlantısı için illa kablolara bağımlı olmayacaksınız. Wi-Fi üzerinden Ethernet ile bağlı olduğunuz hızdan kat kat fazla performans almak mümkün olacak. Ancak bulunduğunuz bölgenin altyapısının iyi olması gerekiyor.
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Gerçek zamanlı artırılmış gerçeklik: 5G yalnızca mobil interneti geliştirmeyecek elbette cihazlar arasındaki etkileşimi de etkileyecek. Mobil cihazlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde gerçek zamanlı oyunlar oynanabilecek.
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Baz istasyonları azalacak: Şimdilik baz istasyonsuz bir mobil internet düşünülemez belki ancak 5G, daha az baz istasyonu ile çalışabiliyor. Yalnızca daha az değil, aynı zamanda daha küçük yapılarda tasarlanacaklar. Öte yandan bu gelişim akıllı telefonların tasarımlarını da etkileyecek. Zira telefonlarda yer alacak antenlerin de boyutları küçülecek.
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Otonom araçlar yollarda: Evet, 5G'nin en fazla heyecanla beklendiği alan kuşkusuz otonom teknolojisi. 5G ile beraber otonom konusunda daha rahat test imkanı sağlayacak olan otomobil şirketleri, böylece bu yenilikçi otomobilleri günlük hayata daha kolay entegre edebilecekler.
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Bulut servisleri yaygınlaşacak: Kuşkusuz 5G bağlantısından bulut teknolojisi ve bulut şirketleri de faydalanacak. Yeni dönemde bulut servislerinin arttığına ve kullanımının da insanlar tarafından yaygınlaştığına şahit olacağız.
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8K TV'ler için 5G bağlantısı: Evet, akıllı televizyonlarda 8K görüntü teknolojisi belki duyduğumuz bir şeydi ancak buna bir de 5G entegre etmek biraz tuhaf değil mi? Evet, Sharp ilk 8K 5G TV'sini CES 2019'da gösterdi. Böylece 8K görüntüleri sergileyebilen ekran, üstelik bu 8K görüntüyü 5G üzerinden stream edebiliyor. Elbette bu şimdilik biraz deneysel bir çalışma. Gelecekte bu tür televizyonlar yaygınlaşır mı, bunu görmek için beklemek gerek.
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Mobil oyunlara bulut desteği: Sadece akıllı telefonlarda değil, bulut oyun sistemi gelecekte pek çok alanda yaygın olarak kullanılabilir. Daha önce de bunun örneklerini görmüştük. Mesela OnLive adında bir sistem vardı, fakat pek yaşayamadı. Bu tür bulut oyun ağları ile beraber, halihazırda donanımınızdan bağımsız olarak, bir oyunu bulut sunucu üzerinde bir makine üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ha, bu sistem ne kadar yaygınlaşır pek emin değiliz, zira donanım üreticileri de kullanıcılara donanım satma derdinler.
Title
İkinci beyin: CES 2019'da karşımıza çıkan bir cihaz olan OrCam MyMe, kişisel sosyal ilişki asistanı. Günlük hayatınızda kiminle tanıştıysanız hakkında bir araştırma yapan ve size onunla ilgili bilgileri toplayan, üzerinde minik bir kamera bulunduran bu cihaz, tabii ki 5G'den yararlanacak ve gelecekte farklı modüllerle hayatımızda olabilir. Ne gibi mi? Mesela Black Mirror'daki The Entire History of You bölümündeki lens gibi. Teknoloji devlerinin bu yönde de çalışmaları olduğunun altını çizelim.
Title
Dil öğrenmeniz gerekmeyecek: Evet, günün birinde herhangi bir şey öğrenmeye gerek kalmayacak, zira bunlar CHIP'lerle sağlanacak. Ancak o zamana kadar dil çevirisinde ekstra cihazları kullanacağız. 5G'den bu yönde de yararlanılacak ve simültane çeviri daha hızlı şekilde yapılabilecek.
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Telefon zombileri artacak: Evet, dolayısı ile tüm bunların neticesinde daha fazla telefon zombisi olacağız. Evet, halihazırda 4G bağlantısı ile beraber başımızı telefondan kaldırmıyorken, 5G ile birlikte tüketecek çok daha fazla veri elimizin altında olacak. Yani, başımızı ekrandan kaldırırsak, ne ala.
5G ile hayatımızda değişecek 10 şey
Avustralya, İngiltere ve Güney Asya ülkelerinin bazılarında mobil operatörler 5G için son hazırlıklarını yapıyor. ABD'de 12 şehir şimdiden 5G bağlantısına başladı. Ülkemizde de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Peki bu kadar çok konuştuğumuz 5G teknolojisi hayatımıza nasıl etki edecek? işte 10 farklı örnekle 5G'nin getirecekleri.


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