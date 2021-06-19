Bakmadan duramıyoruz

Salgın, akıllı telefon kullanım oranlarına da bulaştı. İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de bir kişinin mobil cihaz kullanım süresi 2019’da ortalama 3 saate yakınken, bu süre Kovid-19 nedeni ile artık 4 saate yaklaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, kullanıcıların yüzde 22’sinin telefonlarını birkaç dakikada bir kontrol ettiği ve yarıdan fazlasının saatte birkaç kez telefonuna baktığı belirlendi.
5G’DE PROTOTİP LANSMANI
- Öte yandan, Türkiye’de yaklaşık 83,5 milyon mobil abonenin 77 milyondan fazlası 4.5G hizmetlerini kullanıyor. Bu abonelerin 56 milyondan fazlası cihazı ve SIM kartının uyumlu olması ile aktif olarak 4.5G hizmetinden yararlanıyor. BTK’nın destekleri ile geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesinin ilk fazı mart ayı sonu itibarı ile tamamlandı. 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı. Proje kapsamında geliştirilen prototiplerin de gösteriminin yapılacağı toplantı 23 Haziran’da gerçekleştirilecek.