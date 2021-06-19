Bakmadan duramıyoruz

Salgın, akıllı telefon kullanım oranlarına da bulaştı. İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de bir kişinin mobil cihaz kullanım süresi 2019’da ortalama 3 saate yakınken, bu süre Kovid-19 nedeni ile artık 4 saate yaklaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, kullanıcıların yüzde 22’sinin telefonlarını birkaç dakikada bir kontrol ettiği ve yarıdan fazlasının saatte birkaç kez telefonuna baktığı belirlendi.

5G’DE PROTOTİP LANSMANI