Teknoloji Bakmadan duramıyoruz
İNTERNET

Bakmadan duramıyoruz

Salgın, akıllı telefon kullanım oranlarına da bulaştı. İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de bir kişinin mobil cihaz kullanım süresi 2019’da ortalama 3 saate yakınken, bu süre Kovid-19 nedeni ile artık 4 saate yaklaştı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bakmadan duramıyoruz
Fotoğraf: Arşiv

Salgın, akıllı telefon kullanım oranlarına da bulaştı. İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de bir kişinin mobil cihaz kullanım süresi 2019’da ortalama 3 saate yakınken, bu süre Kovid-19 nedeni ile artık 4 saate yaklaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, kullanıcıların yüzde 22’sinin telefonlarını birkaç dakikada bir kontrol ettiği ve yarıdan fazlasının saatte birkaç kez telefonuna baktığı belirlendi.

5G’DE PROTOTİP LANSMANI

  • Öte yandan, Türkiye’de yaklaşık 83,5 milyon mobil abonenin 77 milyondan fazlası 4.5G hizmetlerini kullanıyor. Bu abonelerin 56 milyondan fazlası cihazı ve SIM kartının uyumlu olması ile aktif olarak 4.5G hizmetinden yararlanıyor. BTK’nın destekleri ile geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesinin ilk fazı mart ayı sonu itibarı ile tamamlandı. 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı. Proje kapsamında geliştirilen prototiplerin de gösteriminin yapılacağı toplantı 23 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Abone Ol Google News
17 ilde FETÖyeşafak operasyonu

17 ilde FETÖ'ye
şafak operasyonu

52 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Randevu alınıptokalaşma olmayacak

Randevu alınıp
tokalaşma olmayacak

​Diyanet kurban kesim tebliğini yayımlandı.
Atmaca12den vurdu

Atmaca
12'den vurdu

​Sinop'ta gerçek bir su üstü hedefi ile test edildi.
Peker'e özendi

Peker'e özendi

Gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor.
Türkiye mülteciler <br>için ikinci vatan

Türkiye mülteciler
için ikinci vatan

​Sekiz yıldır kesintisiz ilk sıradayız.
Bu senaryo çok tanıdık

Bu senaryo çok tanıdık

​Hafter de DEAŞ kartını oynuyor.
Tehlikeli veya yok

Tehlikeli veya yok

​​Batı Sinemasında 'Müslüman algısı' yeniden gündemde.
Arkasında kim var

Arkasında kim var

​Peker'in iddialarını yorumlayan Eymür siyasi cinayetler işleneceğine işaret etmişti.
Esed’den kaçtılar PKK katletti

Esed’den kaçtılar PKK katletti

Teröristler geride acı yüklü hikayeler ve aileler bıraktı.
Beddua seansları güncellendi

Beddua seansları güncellendi

​Eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşinde ele geçti.
Önceliğimiz enflasyonla mücadele

Önceliğimiz enflasyonla mücadele

​Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan önemli açıklamalar.
40 milyon dozu geçtik

40 milyon dozu geçtik

​18 yaş üstünün yüzde 50'si aşılandı.
Yolculuk böyle devam edemez

Yolculuk böyle devam edemez

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada kritik mesajlar verdi.
Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Termometreler 48 dereceyi gösterdi

California eyaletinde acil durum ilan edildi.
Ada derbisinde kazanan yok

Ada derbisinde kazanan yok

​İngiltere-İskoçya maçının son anları nefes kesti.

Dünyada ilk on ülke arasına girdik.
Esed’den kaçtılar PKK katletti
Dünya

Esed’den kaçtılar PKK katletti

Suriye’nin Afrin’deki Şifa Hastanesi’ni hedef alan saldırısında hayatını kaybeden Rana Menfouh 3 aylık hamileydi. Eşi Mahmud El-Hassan, Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla Maarat al-Numan’dan Afrin’e göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Ölenlerden Samira El-Souki de geride 2’si engelli 4 çocuk bıraktı. Eşi Ahmet Alivi, “2,5 yıl önce rejim dört çocuğum ve eşimle birlikte bizi Doğu Guta’dan Afrin’e sürdü. İnşaat halinde olan bir evde yaşamaya başladık” dedi.
Bu senaryo çok tanıdık: Hafter de DEAŞ kartını oynuyor
Dünya

Bu senaryo çok tanıdık: Hafter de DEAŞ kartını oynuyor

Libya’daki darbeci Hafter, Suriye’de PKK işgallerini meşrulaştırmak için kullanılan “DEAŞ ile mücadele” kartına sarılarak operasyon başlattı. Hafter’in ülkenin güneyi ile petrolü kontrol etmek ve aralık ayındaki seçimde söz sahibi olmak istediği belirtiliyor. Hafter’in hareketliliği, Macron’un G-7’de Biden’a sunduğu Türkiye’yi Libya’dan çıkarma planıyla paralel yürüyor.
‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı
Gündem

‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı

Çağdaş sanatçılardan Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Açılışa katılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Kadırga Sanat Galerileri’nin bu güzel hale getirilmesinde emeği geçen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a ve ekibine teşekkür etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.