Bayburt’ta ‘Bilim Merkezi’ açılacak

14:2212/01/2026, Pazartesi
IHA
BAYBURT'TA ‘BİLİM MERKEZİ' AÇILACAK

Bayburt Valiliği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında, 4003-B Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı çerçevesinde Bayburt’ta küçük ölçekli bir Bilim Merkezi kurulacak.

Genç Osman Mahallesi’nde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü binasında hayata geçirilecek olan Bilim Merkezi, her yaştan bireyi bilimle buluşturmayı hedefliyor. Merkezde; astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında atölye çalışmaları yapılacak.


Deneyerek ve keşfederek öğrenme anlayışıyla faaliyet gösterecek olan merkezde, bilimsel çalışmalar sergiler aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşturulacak. Özellikle daha önce bu tür imkânlara erişemeyen öğrenciler için merkezin önemli bir fırsat sunması bekleniyor.


Bilim Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin, ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarında daha donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yer almaları hedefleniyor. Proje ile Bayburt’ta bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin bilimle daha erken yaşta tanışması amaçlanıyor.

