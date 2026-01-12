Bayburt’ta ‘Bilim Merkezi’ açılacak

Genç Osman Mahallesi’nde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü binasında hayata geçirilecek olan Bilim Merkezi, her yaştan bireyi bilimle buluşturmayı hedefliyor. Merkezde; astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında atölye çalışmaları yapılacak.





Deneyerek ve keşfederek öğrenme anlayışıyla faaliyet gösterecek olan merkezde, bilimsel çalışmalar sergiler aracılığıyla toplumun tüm kesimleriyle buluşturulacak. Özellikle daha önce bu tür imkânlara erişemeyen öğrenciler için merkezin önemli bir fırsat sunması bekleniyor.



