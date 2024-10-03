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Bilim adamlarından müthiş keşif: "Negatif zamanın" kanıtı bulundu

Bilim adamlarından müthiş keşif: "Negatif zamanın" kanıtı bulundu

Seda Ekinci
16:563/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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'Negatif zamanın' kanıtı bulundu
'Negatif zamanın' kanıtı bulundu

Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde kuantum fizikçilerinden oluşan bir ekip, fotonların atomlarla etkileşimleri sırasında "negatif zaman" geçirdiğini iddia eden bir keşfe imza attı. Yedi yıl süren bir çalışmada fotonların hareketlerini inceleyen bilim adamları, "negatif zaman" kavramını keşfetiklerin iddia etti.

Toronto Üniversitesi’nde kuantum fizikçilerinden oluşan bir araştırma ekibi, atom uyarımını anlamak amacıyla yaptıkları 7 yıllık bir çalışma sonucu "negatif zaman" kavramını keşfettiklerini iddia etti.
Araştırmacılar, fotonları ultra soğuk atomlardan oluşan bir bulutun içinden geçirerek atom uyarımını gözlemledi. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı fotonların geçiş süresi, atomların uyarım süresi bitmeden sona erdi.
Bu durum, fotonların sanki malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesine neden oldu. Uzmanlar elde edilen sonuçların grup gecikmesi gibi zaman değerlerinin fiziksel açıdan önemini vurguladı.

Foton
,
Modern Fizik'te ışık, radyo dalgaları gibi elektromanyetik radyasyonu içeren Elektromanyetik Alan kuantumu yani ışığın temel birimidir.
Aephraim Steinberg

Toronto Üniversitesi'nden deneysel kuantum fizikçi Aephraim Steinberg, X'te yaptığı açıklamada;

"Pozitif bir zaman aldı ancak fotonların atomların uyarılmış durumda
'negatif'
bir zaman geçirmesine neden olabileceğini gözlemleyen deneyimiz tamamlandı! Kulağa çılgınca geliyor, biliyorum." şu ifadeleri kullandı.

'İleri yerine geriye doğru hareket edecek'

Scientific American'a konuşan Toronto Üniversitesi'nden Josiah Sinclair, ekibinin sonuçlara "çok şaşırdığını" belirterek,
"Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir."
dedi.

Negatif zaman nedir?

Negatif zaman, belirli koşullar altında bir olayın, bir nesnenin ya da bir fotonun, bir sistemde geçirdiği zamanın negatif bir değere sahip olması durumunu ifade eder. Bu, özellikle fotonların bir atom bulutundan geçişi gibi kuantum süreçlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, bazı deneylerde bir fotonun atomlarla etkileşimi sırasında, etkileşimin başlangıç zamanının, çıkış zamanından önce geliyormuş gibi görünmesi durumu yaşanabilir.


Kısaca, negatif zaman kavramı, klasik zaman anlayışına meydan okuyan ve kuantum fiziği bağlamında bazı ilginç sonuçlar doğuran bir durumdur. Ancak pratikte, günlük hayatta negatif zaman kavramı kullanılmaz ve zamanın doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için bir araç olarak kabul edilir.



#Bilim
#bilim adamı
#kuantum
#Totonto Üniversitesi

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