Bilim adamlarından müthiş keşif: "Negatif zamanın" kanıtı bulundu

Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde kuantum fizikçilerinden oluşan bir ekip, fotonların atomlarla etkileşimleri sırasında "negatif zaman" geçirdiğini iddia eden bir keşfe imza attı. Yedi yıl süren bir çalışmada fotonların hareketlerini inceleyen bilim adamları, "negatif zaman" kavramını keşfetiklerin iddia etti.
Toronto Üniversitesi'nden deneysel kuantum fizikçi Aephraim Steinberg, X'te yaptığı açıklamada;
'İleri yerine geriye doğru hareket edecek'
Negatif zaman nedir?
Negatif zaman, belirli koşullar altında bir olayın, bir nesnenin ya da bir fotonun, bir sistemde geçirdiği zamanın negatif bir değere sahip olması durumunu ifade eder. Bu, özellikle fotonların bir atom bulutundan geçişi gibi kuantum süreçlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, bazı deneylerde bir fotonun atomlarla etkileşimi sırasında, etkileşimin başlangıç zamanının, çıkış zamanından önce geliyormuş gibi görünmesi durumu yaşanabilir.
Kısaca, negatif zaman kavramı, klasik zaman anlayışına meydan okuyan ve kuantum fiziği bağlamında bazı ilginç sonuçlar doğuran bir durumdur. Ancak pratikte, günlük hayatta negatif zaman kavramı kullanılmaz ve zamanın doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için bir araç olarak kabul edilir.