Bilim adamlarından müthiş keşif: "Negatif zamanın" kanıtı bulundu

Bu durum, fotonların sanki malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesine neden oldu. Uzmanlar elde edilen sonuçların grup gecikmesi gibi zaman değerlerinin fiziksel açıdan önemini vurguladı.

Bu durum, fotonların sanki malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesine neden oldu. Uzmanlar elde edilen sonuçların grup gecikmesi gibi zaman değerlerinin fiziksel açıdan önemini vurguladı.

"Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir."

"Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir."

Negatif zaman, belirli koşullar altında bir olayın, bir nesnenin ya da bir fotonun, bir sistemde geçirdiği zamanın negatif bir değere sahip olması durumunu ifade eder. Bu, özellikle fotonların bir atom bulutundan geçişi gibi kuantum süreçlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, bazı deneylerde bir fotonun atomlarla etkileşimi sırasında, etkileşimin başlangıç zamanının, çıkış zamanından önce geliyormuş gibi görünmesi durumu yaşanabilir.