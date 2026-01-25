Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
Bilim dünyasında sürpriz: Bakırdan 3 kat iyi ısı iletken metal keşfedildi

Bilim dünyasında sürpriz: Bakırdan 3 kat iyi ısı iletken metal keşfedildi

22:5425/01/2026, Pazar
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bilim dünyasında sürpriz: Bakırdan 3 kat iyi ısı iletken metal keşfedildi
Bilim dünyasında sürpriz: Bakırdan 3 kat iyi ısı iletken metal keşfedildi

UCLA Samueli Mühendislik Fakültesi’nden araştırmacılar, ısıyı iletme kapasitesi açısından bugüne kadar ölçülen en yüksek değere ulaşan metalik bir bileşik tespit ettiklerini duyurdu. Theta-faz tantal nitrür (TaN₍θ₎) adı verilen malzemenin yaklaşık 1.100 W/mK seviyesinde ısı ilettiği belirtiliyor. Bu performans, bakırın sunduğu seviyenin yaklaşık üç katına denk geliyor.

UCLA mühendisleri, ısı iletkenliği alanında kritik bir eşiğin aşıldığını açıkladı. UCLA Samueli Mühendislik Fakültesi ekibine göre theta-faz tantal nitrür (TaN₍θ₎) adlı metalik bileşik, şimdiye kadar ölçülen en yüksek ısı iletkenliği değerine ulaştı. Yapılan ölçümlerde TaN₍θ₎’nin yaklaşık 1.100 W/mK seviyesinde ısıyı taşıdığı, bunun da yıllardır endüstride temel malzeme kabul edilen bakırın yaklaşık üç katı olduğu kaydedildi.

Yeni rekor: TaN₍θ₎ bakırı geride bıraktı

Karşılaştırma açısından bakırın ısı iletkenliği yaklaşık 400 W/mK seviyesinde bulunurken, gümüş de uygun koşullarda benzer değerler verebiliyor. Araştırmaya liderlik eden Yongjie Hu, TaN₍θ₎ bileşiğinin alışılmış metallerden farklı bir düzende davrandığını vurguladı. Buna göre tantal ve azot atomlarının altıgen kafes şeklindeki dizilimi, elektronlarla kafes titreşimleri (fononlar) arasındaki etkileşimi azaltıyor ve böylece ısı akışını yavaşlatan çarpışmalar minimuma iniyor.

Ölçümler ileri tekniklerle doğrulandı

Ekip, elde edilen bulguların senkrotron tabanlı X-ışını saçılımı ve ultra hızlı optik spektroskopi gibi ileri düzey yöntemlerle teyit edildiğini belirtti. Deneylerde ısının malzeme boyunca neredeyse “dirençsiz” biçimde taşındığı gözlemlendi. Bu durum, özellikle yüksek ısı üreten modern elektronik sistemlerde ısı yönetimi için önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

İşlemci ve yapay zekâ donanımları için kritik önem taşıyor

Çalışmada, yüksek güç tüketimli işlemciler, GPU’lar ve yapay zekâ hızlandırıcıları gibi donanımların artan ısı yükünün klasik çözümleri zorladığına işaret edildi. Küresel ısı yönetimi pazarında bakır bazlı çözümlerin güçlü bir ağırlığa sahip olduğu hatırlatılırken, artan güç yoğunluklarının bakırın fiziksel sınırlarını daha görünür hale getirdiği ifade edildi. Araştırmacılara göre TaN₍θ₎ gibi yeni nesil yüksek ısı iletken malzemeler, daha küçük boyutlu ve daha serin çalışan sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Önceki rekor çalışmanın devamı

Hu’nun ekibi daha önce de rekor ısı iletkenliği gösteren bor arsenit yarı iletkenini keşfetmiş ve bunu GaN tabanlı çiplerde kullanmıştı. UCLA ekibi, theta-faz tantal nitrürün ise bu yaklaşımın metal tarafındaki karşılığı olarak değerlendirilebileceğini ve gelecekte termal yönetim uygulamalarında bakıra alternatif olabilecek güçlü adaylar arasında yer aldığını belirtiyor.

#ucla
#ucla samueli mühendislik fakültesi
#theta-faz tantal nitrür
#tanθ
#ısı iletkenliği
#metal keşfi
#bakır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu