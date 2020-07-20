Böceklere yerleştirilecek küçük kamera yaptılar

Araştırmacılar düşük pil performansı ile çalışan çok küçük kamera yaptı. Bu kameralar hem böceklere takılabilirken hem de böcek şeklinde olabiliyor.

Böcek kamerası, yakındaki bir akıllı telefona saniyede beş kareye kadar düşük çözünürlüklü, siyah beyaz görüntülerin akışını sağlayacak.

Böceklere takılacak.

Tüm kamera donanımı sadece 250 miligram ağırlığında ve bu da bir oyun kartının ağırlığının onda biri kadardır.

Kamera oldukça küçük

Sensör kalitesi çok yüksek değil

Sensörün kendisi sadece 160 x 120 piksel görüntüler yakalayan düşük çözünürlüklü olsa da, bir yandan diğer yana kayabilen mekanik bir kol üzerine monte edilmiş.

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Yan yana kayabilmesi sayesinde, kameranın tıpkı bir böcek gibi yan yana görünmesini ve çevreyi taramasını ve daha yüksek çözünürlüklü panoramik görüntü yakalamasını sağlar.

Kameranın çektiği örnek bir görüntü

Böcekler deneyden zarar görmüyor

Kamera takılan böcekler deneylerden zarar görmedi, bir yıl boyunca yaşamaya devam etti.

Bu araştırmalardan öğrenilenle araştırmacılar öğrendiklerini bağımsız böcek boyutunda bir kamera robotu üretmek için kullandılar.