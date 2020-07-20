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Teknoloji Böceklere yerleştirilecek küçük kamera yaptılar
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Böceklere yerleştirilecek küçük kamera yaptılar

Washington Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar böceklerden esinlenip kamera dizayn ettiler. Böcek şeklindeki kameralar düşük pil performansı ile çalışabilecek. Kamera canlı küçük böcekler tarafından da taşınabilecek ve wireless özelliği olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Böceğe kamera yerleştirdiler.
Böceğe kamera yerleştirdiler.

Araştırmacılar düşük pil performansı ile çalışan çok küçük kamera yaptı. Bu kameralar hem böceklere takılabilirken hem de böcek şeklinde olabiliyor.

Böcek kamerası, yakındaki bir akıllı telefona saniyede beş kareye kadar düşük çözünürlüklü, siyah beyaz görüntülerin akışını sağlayacak.

Böceklere takılacak.

Tüm kamera donanımı sadece 250 miligram ağırlığında ve bu da bir oyun kartının ağırlığının onda biri kadardır.

Kamera oldukça küçük

Sensör kalitesi çok yüksek değil

  • Sensörün kendisi sadece 160 x 120 piksel görüntüler yakalayan düşük çözünürlüklü olsa da, bir yandan diğer yana kayabilen mekanik bir kol üzerine monte edilmiş.

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Yan yana kayabilmesi sayesinde, kameranın tıpkı bir böcek gibi yan yana görünmesini ve çevreyi taramasını ve daha yüksek çözünürlüklü panoramik görüntü yakalamasını sağlar.

Kameranın çektiği örnek bir görüntü

Böcekler deneyden zarar görmüyor

Kamera takılan böcekler deneylerden zarar görmedi, bir yıl boyunca yaşamaya devam etti.

Bu araştırmalardan öğrenilenle araştırmacılar öğrendiklerini bağımsız böcek boyutunda bir kamera robotu üretmek için kullandılar.

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