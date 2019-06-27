Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Boeing uçan araba çalışmalarına hız verdi
ÜRÜN HABERLERİ

Boeing uçan araba çalışmalarına hız verdi

ABD'li uçak üreticisi Boeing, uçan araba üretme amacıyla Kitty Hawk şirketiyle ortak çalışma yapma kararı aldı.

Haber Merkezi AA
​Boeing uçan araba projesi
​Boeing uçan araba projesi

ABD'li uçak üreticisi Boeing, uçan araba projesini gerçekleştirmek için uçan otomobil şirketi Kitty Hawk şirketiyle anlaşmaya vardı.

ABD'de yayın yapan finans haberleri sitesi Business Insider'ın haberine göre, Boeing şirketi uçan otomobil projesini hayata geçirmeye yönelik olarak Google'nin kurucularından Larry Page tarafından desteklenen uçan otomobil şirketi Kitty Hawk ile ortak çalışma anlaşması imzaladı.

Stratejik ortaklığa dair detaylar şirketler tarafından paylaşılmadı. Ancak hava araçları sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin, hava taşımacılığı, otonom ve pilot araçların bir arada kullanılma şekli ve şehirlerdeki hava hareketliliği konusunda ortak çalışma yapmaları öngörülüyor.

Tamamen elektrikli ve otomatik pilot özelliğine sahip

Anlaşmanın taraflarından olan Kitty Hawk şirketinin araç portföyünde, iki kişilik uçan taxi "Cora" ve kişiselleştirilmiş uçuşlara yönelik tasarlanan "Flyer" bulunuyor. Ancak Boeing ve Kitty Hawk ortaklığı, tamamen elektrikli ve otomatik pilot özelliğine sahip olan uçan taksi Cora'ya odaklanacak. Bu ortaklıkla birlikte Cora projesinin beklenenden daha önce bitmesi bekleniyor.

Boeing şirketinin gelecek nesil taşımacılık alanına odaklanan oluşumu Boeing NeXt'in Genel Müdürü Steve Nordlund, Kitty Hawk gibi bir şirketle çalışmanın, seyahat etme deneyiminin geleceğini güvenilir bir şekilde farklı bir noktaya taşımalarına yardımcı olacağını belirtti.

Uzmanlar iki şirket arasında yapılan bu ortaklığın, UberAir ve Bell Nexus gibi diğer uçan araba ve hava taksi projelerine karşılık Boeing ve Kitty Hawk'a önemli bir avantaj sağlayacağını savunuyor.

REKLAM
Küllerindenyeniden doğuşun tarihi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora unvanı verildi.
Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Demokratları suçladı

Demokratları suçladı

​ABD-Meksika sınırında 11 aylık bebek ve babası boğularak hayatını kaybetmişti.
Kilogramı 250 avro

Kilogramı 250 avro

​Köylüler 'kara elmas'ın talebine yetişemiyor.
Sele kapıldığı<br> anın görüntüsü

Sele kapıldığı
anın görüntüsü

Araklı'da yaşanan felakette yeni görüntü ortaya çıktı.
Merkel korkuttu

Merkel korkuttu

​Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklaması sırasında tekrar titredi.
Bin dönüm yer hazır

Bin dönüm yer hazır

​Volkswagen'in dev yatırım kararı heyecanlandırdı.
5 Aralık'ta<br> başlayacak

5 Aralık'ta
başlayacak

​Paketler tek tip ve tek renk olacak.

Savaştan<br>bir tweet uzaklıkta

Savaştan
bir tweet uzaklıkta

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için adaylar, vaatlerini sıraladı.
Tazminatsız kovulacak

Tazminatsız kovulacak

​Yargıtay'dan kasa açıklarına yönelik emsal karar.
Otogarda <br>akılalmaz olay

Otogarda
akılalmaz olay

Genel müdür yapılanları görünce şoka girdi.
Osmanlı satmadı Araplar satıyor

Osmanlı satmadı Araplar satıyor

​Filistin'de 100 yıl sonra yine aynı oyun sergileniyor.
İsmi belli oldu

İsmi belli oldu

Türk Hava Yolları'nın rüya uçağı: Boeing 787-9
Darbecileri yakaladık

Darbecileri yakaladık

​Maduro darbecileri finanse eden 2 ülkeyi açıkladı.
Avrupa'da<br>en ucuzu bizde

Avrupa'da
en ucuzu bizde

Taksim'den Zincirlikuyu'ya 22,5 liraya çıkabilir.
4 şerit kapatıldı

4 şerit kapatıldı

​50 gün boyunca 2 köprüde de çalışma yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.