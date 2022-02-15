Çilingire kötü haber

Akıllı ev sistemleri, fırından çamaşır makinesine; aydınlatmadan güvenlik sistemine kadar her metrekareyi etkilerken anahtarlar da bundan nasibini aldı. Akıllı uygulama ve cihazlar sayesinde kapılar artık otomatik açılıp kapanıyor.

Özellikle yeni konut projelerinin çoğunda anahtar yerine şifre uygulamasına gidiliyor. Benzer şekilde sık sık eve çilingir çağırmak zorunda kalanlar en son çare olarak bu sisteme geçiyor.

UNUTMA RİSKİNE KARŞI ALARM

Bunlardan en dikkat çekeni ise anahtar unutma riskine karşı uyarı veren cihazlar. Telefona yüklenen uygulama ile anahtar unutma durumunda kapı kapanmıyor ya da alarmı çalıyor. Çilingirleri gelirinden edecek bu teknolojiler, çoğumuzun hayatını daha da kolaylaştırıyor. Anahtarı kapıda değil de bir yerlerde unuttuğunuzu varsayalım.

Tüm bunların dışında ‘bana basit ve ucuz cihazlar lazım’ diyenler için de çözümler var. Yeni nesil akıllı anahtarlık ile kaybolan eşyalarınızı, telefonunuzu, anahtarlarınızı, evcil hayvanlarınızı kolaylıkla bulmanız mümkün. Kaybettiğiniz eşyaların yerini bulmak için alarm özelliğini kullanarak akıllı anahtarlığı çaldırmak veya harita üzerinden bulunduğunuz son konumu kolaylıkla öğrenmeniz mümkün.

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ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ BİLE VAR

Yeni teknolojiler bununla bitmiyor. Günlük hayatımızdaki kilitler için de alternatifler mevcut. Kale Kilit firması,yerli üretim Elektronik Kabin Kilidi ile otel, spor salonu, alışveriş merkezi, fabrika ve okullarda bulunan soyunma odaları gibi alanlarda da kullanıcılarının özel eşyalarını koruma altına alıyor. Kilitlerde bulunan şifreleme özelliğiyse anahtar unutma endişesini ortadan kaldırıyor. Bu teknoloji kullanıcılarının maddi ve manevi değere sahip tüm eşyalarını koruma altına alıyor.

Anahtar taşımaya gerek yok

Kale Kilit’in elektronik kabin kilitlerinde bulunan şifre özelliği, anahtar taşıma derdini ve unutma endişesini de ortadan kaldırıyor. Kilit üzerinde bulunan tuş takımı sayesinde kullanıcılar, geçici ya da sabit şifrelerini belirleyebiliyor. Yalnızca kullanıcının belirlediği şifreyle açılabilen elektronik kabin kilitleri zorlamalara ve darbelere karşı üst düzey dayanıklılık gösteriyor.

TEKNOLOJİ Parmak izi teknolojisi anahtarı ortadan kaldırabilir