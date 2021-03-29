Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefon konusunda üretim üssü olma yolunda ilerliyor

Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Hatta son olarak Xiaomi, bugün itibariyle İstanbul Avcılar'daki üretim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Toplamda 14 bin metrekare alana kurulan tesis, 2000 kişiye istihdam sağlarken yılda da 5 milyon adet akıllı telefon üretimi planlanıyor.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla alakalı bir açıklama açıklama yaptı.

Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

TEKNOLOJİ Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün resmen açılıyor

TEKNOLOJİ Xiaomi Türkiye yeni fabrika için iş ilanları yayınladı