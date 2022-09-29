​DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de.

İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14.988’si ortaokul, 6.785’i lise olmak üzere toplamda 21.773 aday girecek. Sınav sonuçlarına göre 21.773 adaydan 8.223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.

Uygulama sınavı konusu “Çevre Dostu Yük Gemisi”

DENEYAP Atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması “Çevre Dostu Yük Gemisi” olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar; kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlayacak. İki saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak.

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Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tüm Türkiye’de 20.000 öğrenci eş zamanlı eğitim alacak

Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nı yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 1.faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3.faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410.000 aday öğrenci başvuruda bulundu. 4. Faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1. , 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12.000 öğrenci sayısı, 20.000’e çıkacak.

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Tüm Türkiye’de açılan atölyeler ile 20.000 öğrencinin eş zamanlı eğitim almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 15.280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayan Bilim Türkiye projesi bünyesinde, 2.010 öğrenci ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim almış olacak.

Teknoloji geliştiren Türkiye yolunda DENEYAP Teknoloji Atölyeleri önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne’den Hakkâri’ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan DENEYAP Atölyeleri projesiyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır.

Ülkemizin kalkınması için Millî Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıktan sonra eğitim almaya hak kazanmaktadır.

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