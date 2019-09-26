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Depremin ardından cep telefonları neden çalışmadı

İstanbul'daki depremde telefonlar çalışmadı: GSM firmaları sınıfta kaldı

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyük korku yaşandı. Vatandaşların depremin hemen ardından yapmak istedikleri ilk şey telefonlar üzerinden iletişim kurmaya çalışmak oldu. Ancak bu süreçte GSM firmaları uzun süre hizmet veremedi. Bu sorun; olası bir büyük felakette GSM firmalarının servis sağlarken yaşayacağı sıkıntılar ve milyonlarca vatandaşın iletişiminin kopması gibi bir felaket senaryosunu gözler önüne serdi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Depremin ardından telefonların hizmet dışı kalması, 'Daha büyük bir depremde iletişim sorunu ne tür sıkıntılara yol açacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.
Depremin ardından telefonların hizmet dışı kalması, 'Daha büyük bir depremde iletişim sorunu ne tür sıkıntılara yol açacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar ilk şoku atlattı. Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre can kaybının yaşanmaması belki de en büyük teselli.

Ancak deprem sonrasında yaşanan bazı aksamalar, beklenen Büyük İstanbul Depremi sırasında yaşanması muhtemel sorunlara da ayna tuttu.

DHA
Depremin ardından Silivri'deki bir caminin minaresi yıkıldı.

Depremin ardından telefonla iletişim kurulamadı

  • Merkez üssü Silivri olarak belirlenen ancak İstanbul'un genelinin yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşların ilk olarak elleri cep telefonuna gitti.
  • Ancak depremin hemen ardından servis sağlayıcıları fark etmeksizin tüm telefonlarda iletişim sağlanamadı. Depremin ardından telefonla konuşmak imkansız bir hal alırken, bir süre sonra ise internet kullanıma açıldı.
  • Milyonlarca vatandaş bu süreçte ne yakınlarından haber alabildi, ne de kendi yakınlarına mevcut durum ve konumlarıyla ilgili bilgi verebildi.

Depreme canlı yayında yakalandılar
OYNAT 01:55
Depreme canlı yayında yakalandılar
İstanbul'da uzun zamandır hissedilmeyen büyüklükteki depreme, ulusal kanalların haber spikerleri canlı yayında yakalandı. Sunucuların deprem anında soğukkanlılığını korudukları görüldü. O anlar ekranlara böyle yansıdı.

Vatandaş isyan etti

Bu durum, İstanbul'da beklenen ve ciddi bir yıkıma neden olacağı öne sürülen büyük depremin öncesinde yeni ve çok önemli bir sorunu daha gündeme taşıdı. Öyle ki büyük bir depremde insanların ne birbirleriyle ne de olası bir acil durum için ilgili kurumlarla iletişim kuramayacağı ortaya çıkmış oldu.

  • İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi

Konuyla ilgili kimi GSM firmaları 'depremin ardından yaşanan yoğunluk nedeniyle kesintiler yaşanmakta' bilgisini paylaşırken, sosyal medyada çok sayıda vatandaş para vererek satın aldıkları iletişim hizmetinin kendilerine en çok gerektiği yerde alamadıklarını belirterek tepki gösterdi.

Depremin ardından vatandaşlar ilk olarak kendilerini bulundukları yerden dışarı attı. İlk şokun ardından telefonlarına sarılan binlerce kişi 'ağ servisi yok' ya da 'arama yapılamadı' uyarısıyla karşılaştı.

İstanbul'daki depreme dair bazı detaylar

  • İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0, 3.3, 2.6, 4.1, 3.1 ve 3.2 büyüklüğünde 6 deprem daha oldu. Deprem nedeniyle Avcılar Merkez Cami'nin minaresi yıkıldı. Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

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