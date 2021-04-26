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Teknoloji E-ticarette de bereket ayı oldu İnternetten hurma ve çerez aldık
İNTERNET

E-ticarette de bereket ayı oldu: İnternetten hurma ve çerez aldık

E-ticarette de bereket ayı oldu: İnternetten hurma ve çerez aldık

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, pandemiyle artışa geçen e-ticaret kullanımının Ramazan’da doruk noktaya ulaştığını belirterek, “Çerezden çocuk kitaplarına, dezenfektandan hurmaya birçok ürünün satışları yükseldi” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
E-ticarette de bereket ayı oldu: İnternetten hurma ve çerez aldık
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi nedeniyle Ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken vatandaşlar e-ticarete yöneldi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Pandemi döneminde artışa geçen e-ticaret kullanımı Ramazan ayında doruk noktaya ulaştı. Tespitlerimize göre, çerezden çocuk kitaplarına, dezenfektandan hurmaya kadar birçok ürünün satışlarının yükseldiğini görüyoruz” dedi.

HURMADA PATLAMA

  • E-ticaret müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını incelediklerinde son dönemde belli başlı ürünlerin başı çektiğini aktaran ve aynı zamanda PTT iştirak şirketi PttAVM.com’un Genel Müdürü olan Hakan Çevikoğlu, “Vaka sayılarının hızla artışa geçmesi de bu döneme denk geldiği için özellikle dezenfektan satışlarının yüzde 30 düzeyinde artış gösterdiğini görüyoruz. İnsanlarımızın ramazan ayı alışkanlıkları arasında bulunan hurma, fındık, fıstık gibi ürünlerin alımları da yükseldi. Platformumuzun verilerine göre, özellikle hurma normal dönemlerde günde 10-30 kilo hurma satılırken bu şimdi 200-300 kilolara ulaştı” diye konuştu.

EN ÇOK KOLİ SİPARİŞİ ÜÇ ŞEHİRDEN

En çok rağbet gören gıda ürünlerine ilişkin detay veren Çevikoğlu, “Kuru incir, toz şeker, arpa şehriye, yeşil mercimek, İran hurması, fındık, Siirt fıstığı, kuru kayısı, Gaziantep fıstığı, fındık ezmesi gibi ürünler özellikle Ramazan ayında çok tercih ediliyor” dedi. Çevikoğlu, PttAVM.com olarak çıkardıkları ramazan paketlerine de yoğun ilgi olduğunu aktardı. Çevikoğlu, en çok ramazan kolisi sipariş edilen şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa’nın bulunduğunu söyledi.

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