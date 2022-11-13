Teknoloji Efsane Kasımda cebi koruma rehberi
DİĞER

‘Efsane Kasım’da cebi koruma rehberi

Şirketlerin ve e-ticaret sitelerinin kasım indirimleri yarışı, son sürat başladı. Tüketicilerin farklı dijital platformlardaki kampanya tuzaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için ürünün son 6 aylık fiyat seyrini gösteren uygulamalar, sanal kart limitleri ve ürünlerin stok durumunu gösteren programlar mevcut. Aşırı harcamalardan bütçeyi koruyacak bir rehber hazırladık.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
‘Efsane Kasım’da cebi koruma rehberi
Efsane Kasım.

Efsane, muhteşem, harika, bereketli gibi sıfatlarla anılan Kasım indirimleri için e-ticaret firmaları şimdiden kolları sıvadı. Hemen her mecrada indirim günlerini ilan eden reklamlar yayınlanıyor. Perakende sektörünün stoklarını eritmek için kasım ayını seçerek ABD’den tüm dünyaya yayılan bu alışveriş çılgınlığına yönelik eleştiri peşi sıra yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok tartışılan, hatta tüm seneye farklı özel isimlerle yayılan, kampanya günleri konusunda meraklısına bir rehber hazırladık.

ÖNCE YÜKSELT SONRA İNDİR POLİTİKASI

Bu konuda alınacak ilk ve belki de en önemli tedbir, ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin listesini çıkarmak ve güncel fiyatlarını bulmak. Krem alacaksınız ve şu andaki fiyatı 300 lira diyelim. Yapmanız gereken en önemli şey, indirim günlerinde rakamların önce yükseltilip sonra düşürülmüş gibi yapıldığını tespit etmeniz. Kremin fiyatı indirimden önce 370 Liraya çıkarılıp sonra 290 liraya iniyorsa hemen o siteden uzaklaşın.

SON 6 AYLIK FİYAT SEYRİNİ İZLE

Hatta bunun için Cimri ve Akakçe gibi fiyat karşılaştıran sitelere ürünü yazıp en ucuzu bulabilir, son 6 aydaki ortalama fiyatları görebilirsiniz. Kısacası indirimin gerçek olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Tüketicilerin aldandığı konulardan diğeri ise ihtiyacı dışında almak. Bu kampanyaların sanki bir daha gelmeyeceği şeklinde bir algı oluşturuluyor. Oysaki benzerleri artık hemen her ay yapılıyor ve aynı etiketten alabiliyorsunuz.

‘STOKLAR TÜKENİYOR’ SLOGANINA DİKKAT

Bu nedenle, gerçek ihtiyaçlar dışında, para harcama dürtülerimize sahip olmak önemli. Bunu sağlamanın önemli yollarından biri de sanal kart oluşturup, limitini düşük tutmak olabilir. Öte yandan gıdadan giyime, teknolojiden yapı malzemesine kadar her kategorideki alışverişinizden önce evdeki dolapları kontrol edin. Fazladan ürün alma riskine karşı elinizde neyin olup olmadığını bulabilirsiniz. ‘Stokta son 3 ürün, aynı anda 23 kişi inceliyor, stoklar tükeniyor, çarkı çevir kupon kazan’ gibi sizi harcamaya yönelten tamamen pazarlama amaçlı sloganlara aldanmamak gerekiyor.

AKLINDA OLSUN!

  • * Ürünün önceki fiyatını not al ve karşılaştır
  • * Fiyat karşılaştırma sitelerinden kontrol et
  • * İhtiyaç listeni oluştur
  • * Sanal kredi kartı oluştur limiti düşür
  • * Akşam saatinde alışveriş yapma

SOSYAL MEDYA EN ETKİLİ ALAN

qGeçen yıllardan da tecrübe edildiği üzere evde oturmaktan sıkılıp alışverişe yönelen bir müşteri kesimi oluşacak gibi görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle fenomen ve influcer’ların reklam içerikli paylaşımlarına dikkat etmeli zira hepsi bunun için para alıyorlar. Yani o ürünü büyük ihtimalle günlük hayatında kullanmıyor. Birçok e-ticaret araştırması alışverişin en fazla gece saatlerinde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, iş veya gündüz saatlerinde internette zaman geçirmek önemli.

BAKANLIK TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan indirim kampanyalarına yönelik uyarılarda bulundu. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adı kontrol edilmeli. Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı ve sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek gerekiyor. İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü de önem taşıyor.

Bakan Varank: 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar
GÜNDEM
Bakan Varank: 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar

Twitter'da 8 dolar ücretli mavi tik satışı durduruldu
FOTOĞRAF 8
Title
Twitter, kullanıcıların marka ve kişileri taklit etmek için sahte hesaplar açarak paralı doğrulama sağlaması sebebiyle mavi tik satışını durdurdu.
Title
Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, hemen ardından şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.
Title
Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı.
Title
Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.
Title
Cuma günü kullanıcılar, mavi tik için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken Reuters’a konuşan bir kaynak uygulamadan vazgeçildiğini söyledi.
Title
Twitter, şimdilik kimlik sahteciliğiyle mücadele için Musk’ın çarşamba günü bir anda getirip kısa sürede uygulamadan kaldırdığı ‘gri tik’i tekrar yürürlüğe koymuş gibi görünüyor.
Title
Musk’ın yaptıkları veya yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluştururken reklam verenler platforma çekinceli yaklaşıyor. Örneğin geçen hafta içinde GM, General Mills ve Mondelez International, Musk’ın içerik denetleme kurallarını gevşetebileceği endişesiyle Twitter’dan reklamlarını kaldırdı.
Title
Musk’ın perşembe günü şirket çalışanlarına gönderdiği mesaj hakkında Reuters’a konuşan kaynakların aktardığına göre ABD’li milyarder düşen reklam gelirini dengelemek için abonelik gelirini artırmadığı takdirde Twitter’ın ‘yaklaşan ekonomik krizden sağ çıkamayacağını’ düşünüyor.
Twitter'da 8 dolar ücretli mavi tik satışı durduruldu
Twitter, kullanıcıların markaları ve kişileri taklit etmek için hizmeti kötüye kullanmaları sebebiyle ücretli doğrulamaları durdurdu.

Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Ayasofyada ibadet etmek çok güzel

Ayasofya'da ibadet etmek çok güzel

​Özbek sinema sanatçısı Reyhan Ulasenova Türkiye'ye hayran.
Avrupada enflasyon eylemleri

Avrupa'da enflasyon eylemleri

Protestoların dozu artıyor.
Türkiye hayata tutundu

Türkiye hayata tutundu

85 milyon deprem tatbikatında.
ABD en büyük tehdit

ABD en büyük tehdit

Kardeş ülkelerle iş birliği yapalım.
FETÖ'yü Amerika saklıyor

FETÖ'yü Amerika saklıyor

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü önemli açıklamaladı.

Zap artık çıkmaz sokak

Zap artık çıkmaz sokak

On günde yedi PKK'lı teslim oldu.
Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık

​Konya'da sokakta battaniyeye sarılı bir haftalık bebek bulundu.

​Altın orana göre inşa edildi: Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.