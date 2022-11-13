‘Efsane Kasım’da cebi koruma rehberi

Efsane, muhteşem, harika, bereketli gibi sıfatlarla anılan Kasım indirimleri için e-ticaret firmaları şimdiden kolları sıvadı. Hemen her mecrada indirim günlerini ilan eden reklamlar yayınlanıyor. Perakende sektörünün stoklarını eritmek için kasım ayını seçerek ABD’den tüm dünyaya yayılan bu alışveriş çılgınlığına yönelik eleştiri peşi sıra yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok tartışılan, hatta tüm seneye farklı özel isimlerle yayılan, kampanya günleri konusunda meraklısına bir rehber hazırladık.

ÖNCE YÜKSELT SONRA İNDİR POLİTİKASI

Bu konuda alınacak ilk ve belki de en önemli tedbir, ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin listesini çıkarmak ve güncel fiyatlarını bulmak. Krem alacaksınız ve şu andaki fiyatı 300 lira diyelim. Yapmanız gereken en önemli şey, indirim günlerinde rakamların önce yükseltilip sonra düşürülmüş gibi yapıldığını tespit etmeniz. Kremin fiyatı indirimden önce 370 Liraya çıkarılıp sonra 290 liraya iniyorsa hemen o siteden uzaklaşın.

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SON 6 AYLIK FİYAT SEYRİNİ İZLE

Hatta bunun için Cimri ve Akakçe gibi fiyat karşılaştıran sitelere ürünü yazıp en ucuzu bulabilir, son 6 aydaki ortalama fiyatları görebilirsiniz. Kısacası indirimin gerçek olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Tüketicilerin aldandığı konulardan diğeri ise ihtiyacı dışında almak. Bu kampanyaların sanki bir daha gelmeyeceği şeklinde bir algı oluşturuluyor. Oysaki benzerleri artık hemen her ay yapılıyor ve aynı etiketten alabiliyorsunuz.

‘STOKLAR TÜKENİYOR’ SLOGANINA DİKKAT

Bu nedenle, gerçek ihtiyaçlar dışında, para harcama dürtülerimize sahip olmak önemli. Bunu sağlamanın önemli yollarından biri de sanal kart oluşturup, limitini düşük tutmak olabilir. Öte yandan gıdadan giyime, teknolojiden yapı malzemesine kadar her kategorideki alışverişinizden önce evdeki dolapları kontrol edin. Fazladan ürün alma riskine karşı elinizde neyin olup olmadığını bulabilirsiniz. ‘Stokta son 3 ürün, aynı anda 23 kişi inceliyor, stoklar tükeniyor, çarkı çevir kupon kazan’ gibi sizi harcamaya yönelten tamamen pazarlama amaçlı sloganlara aldanmamak gerekiyor.

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AKLINDA OLSUN!

* Ürünün önceki fiyatını not al ve karşılaştır

* Fiyat karşılaştırma sitelerinden kontrol et

* İhtiyaç listeni oluştur

* Sanal kredi kartı oluştur limiti düşür

* Akşam saatinde alışveriş yapma

SOSYAL MEDYA EN ETKİLİ ALAN

qGeçen yıllardan da tecrübe edildiği üzere evde oturmaktan sıkılıp alışverişe yönelen bir müşteri kesimi oluşacak gibi görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle fenomen ve influcer’ların reklam içerikli paylaşımlarına dikkat etmeli zira hepsi bunun için para alıyorlar. Yani o ürünü büyük ihtimalle günlük hayatında kullanmıyor. Birçok e-ticaret araştırması alışverişin en fazla gece saatlerinde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, iş veya gündüz saatlerinde internette zaman geçirmek önemli.

BAKANLIK TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı, kasım ayıyla birlikte yoğunlaşan indirim kampanyalarına yönelik uyarılarda bulundu. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adı kontrol edilmeli. Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı ve sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek gerekiyor. İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü de önem taşıyor.

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