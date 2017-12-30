TeknolojiElektriği fazla tüketene ödeme yapacak
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Elektriği fazla tüketene ödeme yapacak

Yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımların meyvesini toplayan Almanya, resmi tatil dönemlerinde vatandaşlarına elektrik tüketmesi konusunda teşvikte bulunuyor. Üretim fazlasının enerji alt yapısına zarar vermesinden korkan Almanya fazla tüketim yapan vatandaşlarına para ödemesi yapıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Yenilenebilir enerjinin ülkeye katkısı gözler önüne serildi.
Yenilenebilir enerjinin ülkeye katkısı gözler önüne serildi.

Almanya yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunu kanıtlayan bir uygulaya geçiyor. Dönemsel olarak vatandaşlarına fazla elektrik tüketmeleri karşılığında ödeme yapacağını açıklayan Almanya, ürettiği fazla elektriği tüketmeye çalışıyor.

Yeni yıl tatili ile birlikte duran fabrikalar Almanya’da elektrik tüketimini minimum seviyeye indirdi. Hal böyle olunca enerji alt yapısının zarar görmemesi için bu dönemde fazla elektrik tüketmeleri konusunda teşvik eden ülke, elektriği fazla tüketen vatandaşlarına da para ödeyeceğini açıkladı.

Ülke çapında uygulanan tatil dönemlerinde bu uygulamayı devreye sokacağını açıklayan ülke, tüm dünyaya yenilenebilir enerjinin nasıl bir fayda sağladığını göstermiş oldu. Söz konusu uygulama Avrupa’nın bazı ülkelerinde daha öncede uygulanmıştı.

Güneş görme süresi bakımından pekte verimli bir ülke olmayan Almanya’nı güneş ve rüzgar enerjisine yaptığı yatırım sayesinde ülkenin elektrik kapasitesinin üzerinde elektrik üretmeyi başardığı görünüyor.

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