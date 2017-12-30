Elektriği fazla tüketene ödeme yapacak

Almanya yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunu kanıtlayan bir uygulaya geçiyor. Dönemsel olarak vatandaşlarına fazla elektrik tüketmeleri karşılığında ödeme yapacağını açıklayan Almanya, ürettiği fazla elektriği tüketmeye çalışıyor.

Yeni yıl tatili ile birlikte duran fabrikalar Almanya’da elektrik tüketimini minimum seviyeye indirdi. Hal böyle olunca enerji alt yapısının zarar görmemesi için bu dönemde fazla elektrik tüketmeleri konusunda teşvik eden ülke, elektriği fazla tüketen vatandaşlarına da para ödeyeceğini açıkladı.

Ülke çapında uygulanan tatil dönemlerinde bu uygulamayı devreye sokacağını açıklayan ülke, tüm dünyaya yenilenebilir enerjinin nasıl bir fayda sağladığını göstermiş oldu. Söz konusu uygulama Avrupa’nın bazı ülkelerinde daha öncede uygulanmıştı.

Güneş görme süresi bakımından pekte verimli bir ülke olmayan Almanya’nı güneş ve rüzgar enerjisine yaptığı yatırım sayesinde ülkenin elektrik kapasitesinin üzerinde elektrik üretmeyi başardığı görünüyor.

EKONOMİ Geleceğin enerjisi 'Rüzgar'