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Teknoloji

Elektrikli otomobillerle ilgili cevabı en çok merak edilen soru: Bataryaları kaç yıl dayanıyor?

Elektrikli araçların pek çok olumlu yanı var muhakkak fakat otomobil meraklılarının aklında tek soru var: Bataryaların ömrü ne kadar olacak? Elektrikli otomobil analiz firması Recurrent'in 15 bin araç üzerinde yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Gelin yakından bakalım.

Harun İlhan
12:28 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:44 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Batarya sağlığının stabil şekilde ilerlemesi için işin içine çevresel faktörler, sürücü alışkanlıkları, hava koşulları ve kullanılan batarya teknolojisi gibi pek çok faktör giriyor.

Batarya sağlığının stabil şekilde ilerlemesi için işin içine çevresel faktörler, sürücü alışkanlıkları, hava koşulları ve kullanılan batarya teknolojisi gibi pek çok faktör giriyor.

Elektrikli araçlar artık dünya çapındaki otomobil pazarında önemli bir paya sahip. İçten yanmalı motorlar önümüzdeki birkaç yılda elektrikli araçlara tamamen boyun eğecek gibi görünüyor. Elektrikli araçların pek çok olumlu yanı var muhakkak fakat meraklıların aklındaki en önemli soru şu:
Bataryaların ömrü ne kadar olacak?
ABD merkezli elektrikli otomobil analiz firması
Recurrent
, elektrikli otomobillerin bataryaları hakkındaki bu merakı ortadan kaldıran bir araştırmaya imza attı. Gelin sonuçlara hep birlikte bakalım.

15 binden fazla elektrikli araç incelendi

Farklı marka ve modellerde 15 binden fazla elektrikli araç üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. Araçlar ABD'nin farklı bölgelerinde dolaşırken Recurrent
şarj aktivitesi
,
pil yüzdesi
ve
tahmini menzilin
verilerini toplayarak araştırmayı sonuçlandırdı. Araştırma kapsamında
15 bin araçtan yalnızca yüzde 1,5’inin bataryasının değiştirildiği
ortaya çıktı.
Elektrikli araçlar genellikle 8-12 yıllık bir batarya garantisi ve kilometre menzili ile birlikte müşteriye sunuluyor. Recurrent yaptığı araştırmada
çoğu sürücünün bu garantiler sona erdikten sonra bile bataryalarını değiştirmediğini
belirtiyor.
Kullandığımız cep telefonlarından da aşinayızdır. Bataryalar zaman geçtikçe daha az verimli hale gelebiliyor. Aynı durum elektrikli araçlar için de geçerli fakat burada işin içerisine
çevresel faktörler
,
sürücü alışkanlıkları
,
hava koşulları
ve
kullanılan batarya teknolojisi
gibi pek çok faktör giriyor.

Nissan LEAF

Nissan LEAF

Nissan LEAF uzun süredir yollarda olan en eski elektrikli araçlardan biri. En çok batarya değişimine maruz kalan araçlardan biri olmasına rağmen ilk LEAF'ler için yapılan değişimlerin çoğu, orijinal batarya kimyasıyla alakalı bir problemden kaynaklanmış. Ve batarya değişimleri Nissan tarafından karşılanmış. Sonrasında Nissan aynı modelde daha doyurucu bir bataryaya geçti. Grafik de görüleceği üzere bataryanın zaman içerisinde sunduğu menzil oldukça stabil ilerlemiş.

Tesla Model S

Tesla Model S

Model S de piyasadaki en eski elektrikli otomobillerden biri. Model S’in 100 kWh paketinde kullanım zamanı arttıkça düşüşün daha fazla olduğu göze çarpıyor. Fakat bu olumsuz durumu daha üst paketlerde göremiyoruz.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla Model 3 beş yıldır yollarda. Araştırmada ilk 32 bin km boyunca tahmin edilen menzilde ufak bir düşüş göze çarpıyor fakat sonrasında dengelenme söz konusu. 160 bin km’nin ardından Model 3’ün 82 kWh paketinde menzilde yaklaşık yüzde 8,5’lik bir düşüş görülüyor.

BMW i3

BMW i3

Araştırma sonucunda BMW i3 batarya paketlerinin de iyi bir performans sergilediği göze çarpıyor. En küçük paket olan 22 kWh 2014 yılında, 33 kWh'lık paketler ise 2017’de piyasaya çıktı. İki paket de kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyarak 160.000 km yol kat etmeyi başardılar.

Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E

Diğer araçlara göre daha yeni modeller olan Hyundai Ioniq 5 ve Ford Mustang Mach-E’de yeni olduklarından dolayı uzun vadeli veriler şimdilik görülemiyor. Fakat şu ana kadar gerçekleştirilen kullanımlarda hızlı şarj özellikleri olmasına rağmen batarya durumları gayet iyi durumda.


Markaların batarya garanti süreleri ne kadar?

  1. Togg:
    T10X'in batarya garantisi 8 yıl /160.000 km.
  2. Tesla:
    Model 3 için 8 yıl/160.000 km. Model Y için 8 yıl/193.000 km. Model S ve X'te 8 yıl/240.000 km.
  3. Hyundai:
    Modellerinde batarya garanti süresi 10 yıl/160.000 km.
  4. BMW:
    8 yıl/160.000 km.
  5. VW:
    8 yıl/160.000 km.


#Tesla
#BMW
#Hyundai
#Menzil
#Batarya
#Recurrent
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