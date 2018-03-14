Elon Musk: Mars yeni iş fırsatları doğuracak

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'South by South West (SXSW)” konferansında katılan Musk, SpaceX ve Tesla'nın kendisini yanılttığını söyledi. Her iki firmanın bu kadar yüksek başarısız olacağını hatta başarı ihtimalinin %10 olduğunu düşünüyormuş. Musk, 2002 yılında bu firmalara arkadaşlarının dahi yatırım yapmasına izin vermediğini söyledi.

Mars'a yolculuk için tarih verdi

Konferansta neden uzay endüstrisine ve elektrikli araç üretimine girdiği sorulduğunda Musk, üniversiteden beri bu konulara ilgi duyduğunu söyledi. Ayrıca SpaceX ile ilgili olarak Musk, "SpaceX'in doğuşu bir şirket yaratmaktan çok Nasa'nın bütçesini nasıl daha büyütebiliriz sorusunun yanıtıydı" şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonra Musk, gelecek yıl Mars'a kısa test uçuşları yapmaya başlayacaklarının müjdesini verdi.

Mars'ta kurulacak koloniyle birçok iş fırsatı doğacak

Ünlü girişimci Mars’ta hayatın hem mümkün hem de gerekli olduğuna inandığını ve olası bir üçüncü dünya savaşı çıkması halinde ortaya çıkacak karanlık çağdan korktuğunu dile getirdi. Bu nedenle Mars’ta kurulacak bir koloninin insanlık açısından çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Mars’ta kurulacak olan kolonide birçok iş fırsatının olacağına da değinerek, ‘orada basit bir üs inşa ederek başlayacaklar ve bu da yeni fırsatların olduğu bir dünya doğmasını sağlayacak. Çünkü pizzacılara, lokantalar ve daha birçok farklı iş koluna ihtiyaç olacak’ dedi.