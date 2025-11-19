Epic Games Store kullanıcılarına müjde: Hediye özelliği açıldı

Epic Games Store, uzun süredir beklenen “oyun hediye etme” özelliğini resmen kullanıma sundu. Alıcı oyunu reddederse ücret otomatik olarak iade edilecek.





Epic Games’te artık oyun hediye edilebiliyor

Epic Games Store, kullanıcıların yıllardır talep ettiği dijital hediye sistemini devreye aldı. Böylece platform üzerinden satın alınan oyunlar, doğrudan başka bir Epic hesabına hediye olarak gönderilebilecek. Yeni özellik sayesinde mağaza sayfasındaki “Buy Now” butonunun altına yerleştirilen “Gift” seçeneğini kullanarak:





Hediye gönderilecek kişinin Epic kullanıcı adı yazılıyor,

Hazır mesajlardan biri seçilebiliyor,

Hediyenin ulaşacağı tarih belirlenebiliyor.





Reddedilen veya sahip olunan oyunlarda ücret iadesi

Epic, alıcının oyuna zaten sahip olması halinde ücretin otomatik iade edileceğini duyurdu. Aynı şekilde, alıcı hediyeyi reddederse ödeme gönderen kişiye geri aktarılacak. Ancak sistem ücretsiz oyunları, abonelikleri, ön siparişleri ve oyun içi para birimlerini kapsamıyor.





Epic neden bu özelliği geç getirdi?

Oyun dünyasında hediye sistemi uzun süredir standart bir özellik olsa da Epic Games Store, yıllarca önceliğini farklı alanlara verdi:

Geliştiricilere düşük komisyon oranları,

Kullanıcılara her hafta verilen ücretsiz oyunlar,

1 milyon dolara kadar gelirden hiç pay almama politikası…



