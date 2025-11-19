Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Epic Games Store kullanıcılarına müjde: Hediye özelliği açıldı

Epic Games Store kullanıcılarına müjde: Hediye özelliği açıldı

23:3619/11/2025, Çarşamba
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Epic Games Store kullanıcılarına müjde: Hediye özelliği açıldı
Epic Games Store kullanıcılarına müjde: Hediye özelliği açıldı

Epic Games Store, uzun süredir beklenen “oyun hediye etme” özelliğini sonunda kullanıma açtı. Kullanıcılar artık satın aldıkları oyunları başka Epic hesaplarına doğrudan hediye gönderebilecek. Alıcının oyuna zaten sahip olması veya hediyeyi reddetmesi durumunda ücret otomatik olarak iade edilecek. Sistem ücretsiz oyunları ve ön siparişleri kapsamıyor.

Epic Games Store, uzun süredir beklenen “oyun hediye etme” özelliğini resmen kullanıma sundu. Alıcı oyunu reddederse ücret otomatik olarak iade edilecek.


Epic Games’te artık oyun hediye edilebiliyor

Epic Games Store, kullanıcıların yıllardır talep ettiği dijital hediye sistemini devreye aldı. Böylece platform üzerinden satın alınan oyunlar, doğrudan başka bir Epic hesabına hediye olarak gönderilebilecek. Yeni özellik sayesinde mağaza sayfasındaki “Buy Now” butonunun altına yerleştirilen “Gift” seçeneğini kullanarak:


Hediye gönderilecek kişinin Epic kullanıcı adı yazılıyor,

Hazır mesajlardan biri seçilebiliyor,

Hediyenin ulaşacağı tarih belirlenebiliyor.


Reddedilen veya sahip olunan oyunlarda ücret iadesi

Epic, alıcının oyuna zaten sahip olması halinde ücretin otomatik iade edileceğini duyurdu. Aynı şekilde, alıcı hediyeyi reddederse ödeme gönderen kişiye geri aktarılacak. Ancak sistem ücretsiz oyunları, abonelikleri, ön siparişleri ve oyun içi para birimlerini kapsamıyor.


Epic neden bu özelliği geç getirdi?

Oyun dünyasında hediye sistemi uzun süredir standart bir özellik olsa da Epic Games Store, yıllarca önceliğini farklı alanlara verdi:

Geliştiricilere düşük komisyon oranları,

Kullanıcılara her hafta verilen ücretsiz oyunlar,

1 milyon dolara kadar gelirden hiç pay almama politikası…


Bu strateji, Epic’in Apple ve Steam gibi rakiplerine karşı agresif bir rekabet politikası izlemesini sağladı. Yeni hediye sistemi ise kullanıcı deneyimini güçlendirerek mağazayı daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

#epic games store
#oyun hediye etme
#epic games
#oyun hediye
#oyun mağazası
#epic games store kullanıcısı
#oyun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı