Evrim Ağacı sitesi yapay zeka üretimi içeriklerle 2 milyon tıklanmaya ulaştı: Google buna nasıl izin veriyor?

SEO analiz aracı Semrush üzerinden elde edilen verilere göre, Evrim Ağacı'nın ana alan adı altında oluşturduğu "/gpt/" uzantılı alt klasör, son birkaç ay içinde inanılmaz bir büyüme ivmesi yakaladı. 2025'in son çeyreğinde başlayan bu trafik patlaması, Ocak 2026'da ise zirveye ulaştı.

Semrush verileri

Hedef kitlesi tamamen yurtdışı olan bu içeriklerin trafiğinin büyük bir çoğunluğu ABD, İngiltere ve Kanada'dan geliyor. İngilizce olarak basılan bu yapay zeka içerikleri sayesinde platform, 675 binden fazla organik anahtar kelimede sıralama almayı başardı.

Dikkat çeken en önemli detay ise bu sayfalardaki içerik yapısı. Ziyaretçilere sunulan sayfalarda konuyu destekleyici hiçbir görsel materyal bulunmuyor. Tamamen düz metinden oluşan ve yapay zeka araçlarıyla seri üretime sokulduğu anlaşılan bu makalelerin tek bir odak noktası var: Ziyaretçiyi yoğun bir reklam ağına maruz bırakmak.

GOOGLE POLİTİKALARINA AYKIRI

Bu hamle kısa vadede siteyi finansal olarak ciddi şekilde "ihya etmiş" gibi görünse de, sektör uzmanları bu tarz "kalitesiz ve seri üretim" içerik yığınlarının Google'ın politikalarına açıkça aykırı olduğunu belirtiyor.

Nitekim Semrush verilerindeki güncel göstergeler de yaklaşan tehlikenin sinyallerini veriyor. Son verilere göre, /gpt klasörünün organik trafiğinde %44 oranında sert bir düşüş yaşamış… Kısa yoldan elde edilen milyonlarca ziyaretçinin ve gelirlerin ardından, Evrim Ağacı'nın ana alan adının (domain otoritesinin) bu agresif stratejiden ne ölçüde hasar göreceği ise dijital yayıncılık dünyası tarafından merakla takip ediliyor.







