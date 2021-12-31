Teknoloji Facebook CEOsu Zuckerberg çıkardığı kaostan pişman değil
SOSYAL MEDYA

Facebook CEO'su Zuckerberg çıkardığı kaostan pişman değil

Eski çalışanı Frances Haugen’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmesinden sonra eleştiri okları üzerine dönen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün çalışanlarına “hiçbir şey için özür dilemeyin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Facebook CEOsu Zuckerberg çıkardığı kaostan pişman değil ​
Mark Zuckerberg’

Eski çalışanı Frances Haugen’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmesinden sonra eleştiri okları üzerine dönen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün çalışanlarına “hiçbir şey için özür dilemeyin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Zuckerberg’ün çalışanlarını özür dilememeye ve olumsuz eleştiriler karşısında basına karşı daha sert olmaya teşvik ettiğini belirtti.

Yeni şirket politikasının “ret” üzerine kurulu olduğu belirtilen haberde, çalışanlara “sicilinizi savunun” uyarısı yapıldı. Facebook’un kârı önceleyen polikikaları kapsamında ayrılıkçı ve nefret içerikli gönderileri kaldırmadığı ve ön plana çıkardığı ortaya çıkmıştı.

Meta çatısı altındaki Facebook’un Myanmar’da Müslümanlara yönelik soykırım dahil olmak üzere pek çok olayda parmağı olduğu düşünülüyor.

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