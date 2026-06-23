Fentech 2026 Bilim Teknoloji ve İnovasyon Festivali başladı: Anadolu imam hatip liseleri başarılarıyla teknoloji sahnesinde

FenTECH 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, Türkiye genelinden teknoloji programı uygulayan 26 Anadolu imam hatip lisesinin öğrencilerinin katılımıyla düzenleniyor. Açılış konuşmalarının ardından Sorun Çözen Nesiller, RoboFutbol, Hackathon, Er Meydanı ve Çizgi İzleyen Robot olarak 5 alanda yarışmalar başladı.

FenTECH 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, 23-24 Haziran 2026 tarihinde Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenleniyor. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Ziraat Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen iki günlük programda gençler hem yarışıyor hem de ilham verici konuşmalar dinliyor ve fuaye alanında açılan stantlarda teknoloji şirketleri ile bir araya geliyor.

Teknolojiyi kötülerin elinden alacağız

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, teknolojinin güzeli, doğruyu ve hakkı savunan kadroların elinde gelişmesi, büyümesi ve dünyada adalet ve merhamet temelli bir sistemin kurulmasına hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında çift kanatlı gençlerin teknoloji ürettiğine, dünya devleriyle yarışacak düzeye ulaştığına şahitlik etmekten gurur duyduklarını kaydeden Ceylan, “Bizler pusulası hakka dönük gençler olarak, bir kanadında dünyayı bir kanadında ukbayı taşıyan, teknolojiyi, gelişmeleri ve çağı da bu hakkaniyetle yorumlayan kadrolara dönüşeceğiz. Kötülerin elinden bu gücü alacak, iyiyi doğruyu ve güzeli savunan kadrolarla yol yürüyeceğiz. Sizler 21. Yüzyılın kahramanları olarak bu destanı yazacaksınız inşallah. Ne kadar çalışırsanız ne kadar gayret gösterirseniz o kadar başaracağız, o kadar güçlü olacağız. Türkiye yüzyılının vizyoner mimarları olarak sizlere çok inanıyor, çok güveniyor ve her türlü aşamada destekçiniz olduğunuzu belirtiyorum” diye konuştu.

Sizlerle gurur duyuyoruz

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de imam hatipler kurulurken halkın inançlarına, ihtiyaçlarına uygun bir okul olsun diye kurulduğunu belirterek, “Ondan sonra gelen hocalarımız çıtayı biraz yukarılara taşıdı. Çok şükür, ölü yıkamak üzere kurulan bir okuldaki gençlerimiz, geldik gördük ki neler yapıyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz gençler” dedi. Teknoloji imam hatipler ve diğer okullarda çok güzel çalışmalara şahitlik ettiklerini kaydeden Özdemir, “İmam hatip neslinden beklentilerimiz büyük, çünkü imam hatip nesli vatansever bir nesil, vatanına devletine, milletine, büyüklerine arkasını dönmeyen bir nesil. İnşallah sizlerin arasından nice önemli isimler çıkacak. Hepinizi tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum, gelecekte güzel işlere imza atmanızı ülke, millet ve ümmet olarak bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mottomuz gelenekten geleceğe yolculuk

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen de imam hatip liselerinin artık kabuğunu kırarak ülkenin geleceği için kafa yoran, şekillenmesi için çaba gösteren bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Gençlere hayallerinin üstüne çıkmaları çağrısında bulunan Akmenşen, “Bizim bir mottomuz var, gelenekten geleceğe yolculuk. Bu yolculukta teknolojiyi erdemsiz, inovasyonu da insan merkezsiz düşünemeyeceğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Erdemsiz teknolojinin dünyada nelere mal olduğunu hepimiz görüyoruz. Erdemden, ahlaki duruştan kesinlikle vaz geçmememiz gerekiyor” diye konuştu. Akmenşen, FenTECH ve benzeri programlarla okullarda edinilen akademik bilgilerin, uygulamalı bilgiye ve yenilikçi çözüm önerilerine dönüştürmenin gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Teknoloji bir bağımsızlık meselesi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da imam hatip kelimesiyle fen ve teknolojiyi bir araya getirmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Dinimizde ilim ve hikmet hep birlikte anılmıştır. Sizler de bunu hayata geçirecek gençler olacaksınız. Ben geleceğin mühendislerini, girişimcilerini, yazılımcıları görüyorum. Savunma sanayine yön verecek gençleri karşımda görüyorum” dedi. Ülkelerin gücünün yalnızca sahip oldukları kaynaklarla değil bilgi ve teknoloji üretmekle arttığını kaydeden Topçu konuşmasını şöyle sürdürdü: Biz teknolojiye bir ekonomik mesele olarak bakmıyoruz, bağımsızlık ve güvenliğin de bir gerekliliği olarak bakıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın iradesi, halkımızın güçlü duruşu, mühendislerimizin azim ve gayretleri sayesinde bir zamanlar dışa bağımlı olduğumuz birçok alanda hem kendi teknolojilerimizi geliştiriyor TSK’ya güvenlik güçlerine veriyoruz hem de dünyaya bunları sunuyoruz.

5 alanda yarışma

Açılış konuşmalarının ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Dr. Erkam Tüzgen ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Muhammet Saymaz, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Özlem Coşan’ın moderatörlüğündeki özel oturumda gençlerle bir araya geldi. Daha sonra teknoloji imam hatiplerin ilk mezunlarının katıldığı bir tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. “Gelenekten Geleceğe: Erdemli Teknoloji, İnsan Odaklı İnovasyon” temasıyla düzenlenen festivalde, Sorun Çözen Nesiller, RoboFutbol, Hackathon, Er Meydanı ve Çizgi İzleyen Robot olarak 5 alanda düzenlenen yarışmaların startı ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan tarafından verildi.

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