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Teknoloji Güvenlik şirketinden uyarı Hackerlar PS5i bekliyor
OYUN

Güvenlik şirketinden uyarı: Hackerlar PS5'i bekliyor

Oyun severlerin uzun süredir heyecanla beklediği PS5'i hackerların da beklediği ortaya çıktı. Kaspersky uzmanlarının iddiasına göre yeni sürümü önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan popüler oyun konsolu PlayStation'a yönelik kimlik avcıları ve dolandırıcılar hamleler yaptığı ortaya çıktı. Temmuz - Eylül 2020 arasında dünya genelinde adında "PlayStation" kelimesi geçen 150'ye yakın şüpheli web sitesi keşfedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PS5
PS5

Sony'nin Kasım ayında çıkaracağını duyurduğu PlayStation 5 için hackerların şimdiden strateji hazırladığı ortaya çıktı.

İçinde PlayStation kelimesi geçen şüpheli 150'den fazla site kurulurken bu sitelerin amaçladıkları da bilgilerinizi ele geçirmek. Kimlik hırsızlığı için tasarlanan bu web siteleri çoğunlukla bir ön ödeme veya kişisel bilgilerinizi alacağı stratejilerle teklif sunuyor.

Normal fiyatından düşük gösterip dolandırıyorlar

İnsanların siteyi kullanması için PS5'i piyasa fiyatının altında fiyatlandıran bu tarz siteler insanların ilgisini düşük rakamlar sayesinde cezbediyor.

Kaspersky uzmanlarına göre bir diğer strateji ise PS4'ün fiyatını düşük göstererek insanları siteye çekmeye çalışmak.

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  • Kaspersky Web İçeriği Analiz Lideri Tatyana Sidorina, "Kullanıcılara internette bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, bunun büyük olasılıkla bir aldatmaca olduğunu hatırlatmak istiyoruz” diyor.

“Tüketicilerin tuzağa düşmemek için satış ve ön sipariş mesajlarını güvenilir kaynaklardan kontrol etmeleri şart. Şüpheli e-postalar, mesajlaşma servisleri veya sosyal ağlar aracılığıyla gönderilen mesajlardaki bağlantıları takip etmemeliler. Ayrıca güncel kimlik avı ve spam kaynakları veritabanlarını içeren bir güvenlik çözümü kurmak yerinde olacaktır.” açıklamasında bulundu.

AA
Ucuzluk vaadiyle insanları kandırıyorlar

Uzmanlardan şu uyarılar geldi:

• Beklenmedik bir mesaj eşliğinde paylaşılan bağlantıların gerçek olduğundan ve kötü amaçlı bir sayfaya veya indirmeye yönlenmediğinden emin olmak için, bağlantı adreslerini iki kez kontrol edin.

  • • Bir web sitesinin gerçek ve güvenli olduğundan emin değilseniz, asla kimlik bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Giriş bilgilerinizi ve şifrenizi sahte bir sayfaya girmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen şifrenizi değiştirin. Kart bilgilerinizin ele geçirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız bankanızı veya diğer ödeme sağlayıcınızı arayın.

• Özellikle hassas web sitelerini ziyaret ederken her zaman güvenli bir Wi-Fi bağlantısı kullanın. Herkese açık ücretsiz ve şifresiz Wi-Fi bağlantılarını kullanmayın Güvenli olmayan bir bağlantı kullanıyorsanız, siber suçlular sizi bilginiz olmadan kimlik avı sayfalarına yönlendirebilir. Daha fazla güvenlik için, Kaspersky Secure Connection gibi trafiğinizi şifreleyen VPN çözümlerini kullanın.

• Kimliğinizi çalmaya niyetli bir web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi uyaran, Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip bir güvenlik çözümü kullanın.

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