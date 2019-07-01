Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Hacı adayları yakınlarına BiP ile bağlanacak
SOSYAL MEDYA

Hacı adayları yakınlarına BiP ile bağlanacak

Turkcell hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gideceklerin de yanında. BiP’in yurtdışı 1GB hediye kampanyasıyla, hacı adayları yakınlarıyla BiP üzerinden ücretsiz olarak görüşüp haberleşebilecek. Aynı zamanda her ihtiyaca uygun olarak hazırlanan paketler sayesinde de Türkiye’deki yakınlarıyla kesintisiz olarak iletişimlerini sürdürebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hac ibadetini yerine getirecek kişiler kutsal topraklardan sevdikleriyle görüşebilecek.
Hac ibadetini yerine getirecek kişiler kutsal topraklardan sevdikleriyle görüşebilecek.

Turkcell 1GB BiP hediye kampanyasıyla, hac ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan’a gideceklerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor. Sunulan hediye sayesinde hacı adayları Türkiye’deki yakınlarıyla BiP üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşıp konuşabilecek, hatta görüntülü olarak görüşüp kutsal topraklardan hasret giderebilecek. Yurt dışında bir ay geçerli, aylık tekrarlanan 1GB BiP hediyesiyle, 2 bin 500 dakikanın üzerinde konuşma ya da 150 dakika görüntülü olarak görüşme yapmak mümkün olacak.

Hac için özel ve alternatif paketler

1GB hediyenin yanı sıra hacı adaylarının kullanılabilecekleri paketler içerisinde değişik seçenekler de yer alıyor. Faturalı veya hazır karta sahip hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS’ten oluşan paketi tarifesine ek olarak 29 TL’den kullanabiliyor. Kullanım yaptıkça ödeme yapmak isteyen faturalı Turkcell kullanıcılarına ise Akıllı Dünya Tarifesi de sunuluyor. Bu tarifeyi tercih edecek hacı adayları dakika, SMS ve internet bulunan paketleri satın alarak ayrı ayrı kullanabiliyor. Örneğin 30 dakika/30 SMS ya da 100MB internet olarak ilk kullanımda ücretlendirilecek paketin fiyatı 45 TL olarak sunuluyor.

Hacı adaylarının sadece BiP’te geçerli 1GB hediye datanın dışında diğer internet kullanımları için de paketler bulunuyor. Turkcell hazır kartlı müşterileri aylık 2GB internetin olduğu 100 dakika, 1000 SMS’lik Avantaj Yurt Dışı Paketi’ni tercih edebiliyor. Bu pakete 129 TL’den sahip olunabiliyor. Turkcell faturalı hat sahibi hacı adayları ayrıca, Türkiye’deki mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i bir arada içeren paketlerini tarifelerine ek günlük 49 TL’ye kullanabiliyor.

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Hacı adaylarına özel olarak sunulan tarife ve paketler Turkcell mağazalarının yanı sıra Turkcell Müşteri hizmetleri, www.turkcell.com.tr ve SMS üzerinden satın alınabiliyor.

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