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Teknoloji HAVELSAN dünya devlerinin arasına girdi
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HAVELSAN dünya devlerinin arasına girdi

Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri olan HAVELSAN bu yıl ilk kez dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu arasında yer almıştı. Şimdi de OSM ekosistemi listesine girmeyi başardı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Türk savunma sanayi giderek büyürken şirketler de bu büyüyüşün dinamosu haline geldi.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, Haziran ayında Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) ağ fonksiyonlarını sanallaştırma ve mobil kenar bilişim birlikte çalışabilirlik testlerinden başarıyla geçmesinin ardından şimdi de dünya devleri ile aynı listeye girdi.

  • Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM) ekosistemi listesine girmeyi başaran HAVELSAN, bu listede Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri ile birlikte yer aldı.

İHA
HAVELSAN bulut platformunu hayata geçirdi.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu nedir?

OpenStack ve Kubernetes altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformudur.

5G, Mobil Kenar Bilişim (MEC), Radyo Erişim Şebekesi (RAN), Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X), Yapay Zeka, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT), Otomasyon ve Robotik gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi için bu platform büyük önem taşımaktadır.

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