Huawei Mate 80 ve Mate X7’nin tüm seçenekleri sızdırıldı

Huawei’nin merakla beklenen Mate 80 ve Mate X7 modelleri, ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla birlikte teknik konfigürasyonları ve renk seçenekleriyle birlikte netleşti. Şirketin amiral gemisi segmentine hitap eden iki telefonun farklı kullanıcı profillerine yönelik geniş bir yelpaze sunacağı görülüyor.





Sızıntıya göre Mate 80, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Cihazın siyah, gümüş ve yeşil renklerde geleceği belirtilirken, hem cam hem de vegan deri yüzey seçenekleriyle premium bir tasarım anlayışına yöneldiği ifade ediliyor.





Katlanabilir model Mate X7 ise daha geniş konfigürasyonlara sahip. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle sunulacak X7’nin depolama tarafında 512 GB ile 1 TB arasında değişen alternatifler bulunuyor. Altın, lacivert ve mor renk seçenekleri ise modelin lüks segmente hitap edeceğini işaret ediyor.



