Teknoloji Huawei MateBook D 14 Türkiyede satışa sunuluyor
ÜRÜN HABERLERİ

Huawei MateBook D 14 Türkiye'de satışa sunuluyor

Huawei, güncellenen özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan MateBook D 14'ü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Ürün birçok yeni özellik ile duyuruldu
Ürün birçok yeni özellik ile duyuruldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç tüketiciler için tasarlanan en yeni 14 inçlik Huawei MateBook D 14 dizüstü bilgisayar, Huawei Share özelliğiyle oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar birçok ihtiyacı karşılayan, platformlar arası deneyim sunuyor.

Hafif kasa, FullView ekran, performans ve tasarımının yanı sıra bir dizi yeni özelliğe sahip Huawei MateBook D 14, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtıyor.

MateBook ailesiyle uyumlu olan Huawei MateBook D 14, 4,8 mm kalınlığında ince çerçeve ekranıyla yüzde 84 ekran-gövde oranı sağlıyor.

MateBook D 14, performans sunmak için AMD Ryzen işlemci kullanıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip bilgisayar, önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

Model ayrıca, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor.

MateBook D 14, 56Wh kapasiteli piliyle, tek bir şarjla 9,5 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. Bu pil, kullanıcıların bilgisayarlarını uzun süre kullanmalarını sağlıyor.

Matebook satışa çıkıyor

1 Nisan'da satışa sunulacak

Bilgisayar, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor ve ısı dengesini korumak amacıyla ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma koruması sağlıyor.

Öte yandan, MateBook D 14, yeni bir Huawei Share özellikleri seti sunuyor. Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle-bırak" özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Model, mistik gümüş rengiyle 1 Nisan'da 4 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Huawei online mağazası üzerinden yapılacak alışverişlerde, MateBook D 14 satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabilecek.

Huawei P40 Pro kamerası rekor kırdı
TEKNOLOJİ
Huawei P40 Pro kamerası rekor kırdı
Abone Ol Google News
46 kayıp daha

46 kayıp daha

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
40 bini aştı

40 bini aştı

Dünya genelinde ölü sayısı kritik rakamlara ulaştı.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Yerine vekil olarak Vali Yardımcısı görevlendirildi.
İtalya günden<br>güne eriyor

İtalya günden
güne eriyor

Rakamlar ürkütücü boyutlara ulaştı.
Koronavirüsü konuştular

Koronavirüsü konuştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü.
90 bin mahkuma tahliye yolu

90 bin mahkuma tahliye yolu

Düzenlemedeki kapsam dışı suçlar da belli oldu
Karantina <br>sayısı azalıyor

Karantina
sayısı azalıyor

Güzel haber ​İstanbul'dan geldi.
Sosyal medya <br>hesabından açıkladı

Sosyal medya
hesabından açıkladı

Testi pozitif çıkan Albayrak'tan müjdeli haber.
Tarihler<br>belli oldu

Tarihler
belli oldu

​Bakanlık bin TL'lik yardımın detaylarını açıkladı.
Filistinli hastayı<br>yol kenarına attılar

Filistinli hastayı
yol kenarına attılar

​İsrail askerleri kontrol noktasından geçirmediler.
Liseliler <br>makine yaptı

Liseliler
makine yaptı

​Günde 100 bin maske üretecekler.
'Süper' destek

'Süper' destek

Üç kulüp Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Avrupa'da en genç ölüm

Avrupa'da en genç ölüm

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kapıları<br>açınca çok şaşırdık

Kapıları
açınca çok şaşırdık

Yurtta karantinaya alınan öğrenciler konuştu.
Tek bir vaka bile yok!

Tek bir vaka bile yok!

​İtalya bu kasabayı konuşuyor...
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclis'e gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.