Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Huawei tablet ailesininyeni üyesi MatePad 104ü satışa çıkardı
ÜRÜN HABERLERİ

Huawei MatePad'in özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Huawei tablet ailesinin yeni üyesi MatePad 10.4'ü satışa çıkardı

Huawei, MatePad 10.4 tapletini piyayasa sürdü. Göz koruma özelliğinin bulunduğu cihaz, 10,4 inç 2K FullView ekranıyla yüksek ses ve video deneyimi sunuyor. Ürün özellikle iş ve eğitim alanında da kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei MatePad
Huawei MatePad

Çinli teknoloji üratecisi Huawei, yeni bir ürününü daha piyasaya sundu. Yeni Huawei MatePad 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8'ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekran deneyimi sunuyor.

  • Görüntü kalitesi, renk doygunluğu ve keskinlik için karanlık görüntüleri ve video sahnelerini optimize eden bir dizi algoritma olan tescilli Huawei ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi, resim ayrıntısı ve dinamik aralığı güçlendiriyor. Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli kullanımda minimumda tutulmasını sağlayan ekran panelinin işlevselliği, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylanmış.

Huawei Matepad

Huawei MatePad 10.4, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0'ı destekliyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip dört yüksek genlikli hoparlörle müzik ve filmler her zamankinden daha etkileyici. Harman Kardon'un sesi, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte yeniden üretiyor ve 3 boyutlu ses efekti deneyimi sağlıyor. Ayrıca sesleri tek bir hoparlörden duymak yerine Golden Ears Accredited ses codecleri sayesinde eğlenceli bir müzik deneyimi sunuyor.

Yeni Kobo Nia okuma keyfini artırıyor
TEKNOLOJİ
Yeni Kobo Nia okuma keyfini artırıyor

Yarı yolda bırakmayan performans

Yeni Huawei MatePad 10.4, 7nm işlemle üretilen güçlü ve verimli AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. CPU kaynakları, işlemcinin değişen kullanıcı taleplerine dinamik olarak yanıt vermesini sağlayan AI tarafından planlanıyor. Özelleştirilmiş Mali-G52 grafik çipi, günlük görevlerde ve oyunlar gibi daha zorlu uygulamalarda gelişmiş grafik işleme özelliğini desteklemek için GPU Turbo 3.0 ile sinerji oluşturuyor. Kirin 810 ayrıca yapay zeka işlemeyi idare etmek ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeni ve sofistike akıllı özellikleri çalıştırmak için bir Da Vinci NPU içeriyor. Huawei MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor ve uzun süreli bir pil ömrü sağlamak için Huawei'nin yazılım optimizasyonları ile uyumlu çalışıyor.

Huawei MatePad

Akıllı etkileşim özellikleri

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen Huawei MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyor. Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor.

  • Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çoklu ekran iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor.

Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.

EMUI 10.1 ayrıca, iki Huawei cihazı arasında 1080p'ye kadar yüksek kaliteli görüntülü görüşmeyi destekleyen Huawei'nin yerel sohbet uygulaması olan Huawei MeeTime özelliğine de sahip.

Huawei Matepad

Casper VIA S38 Plus Tablet piyasaya çıkıyor
TEKNOLOJİ
Casper VIA S38 Plus Tablet piyasaya çıkıyor

Etkili öğrenme ve eğlence

Daha iyi bir görüntülü arama deneyimi sağlamak için tasarlanan yeni Huawei MatePad 10.4, beş metre içinde gürültü azaltmayı ve ses alımını destekleyen dörtlü bir mikrofon seti içeriyor.

FollowCam, hareket eden nesneyi izlemek ve ekranı buna göre akıllıca ayarlamak için 8 MP geniş açılı ön kamera ile desteklenirken, aynı zamanda Smart View, Spotlight modu ve Kamera Hareketleri de dahil olmak üzere hareket kontrolünü mümkün kılıyor. Buna ek olarak, Huawei MatePad 10.4, Huawei akıllı klavye ve Huawei M-Pencil akıllı kalem kullanımını da destekliyor.

  • Yeni Huawei MatePad'deki Kids Corner, çocukların öğrenmesi ve tabletle eğlenmesi için güvenli bir alan sunuyor. Ebeveyn Kontrolü seçenekleri, ebeveynlerin çocuklarının kullanabileceği içerik ve uygulamaları ve ayrıca çocukların cihazda geçirebilecekleri zamanı kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.

Sağlıklı cihaz kullanımını teşvik etmek için Kids Corner, daha rahat bir deneyim sağlamak için mavi ışık filtresi, duruş uyarıları, engebeli yol uyarıları, parlaklık uyarıları, mesafe uyarıları ve e-Kitap modu gibi göz koruma modlarını içeriyor.

Huawei MatePad'in satış fiyatı ne kadar?

MatePad 10.4, Huawei Online Mağaza üzerinden, 2.399 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Yeni Galaxy Tab S6 Lite, Türkiye'de satışa sunuluyor
TEKNOLOJİ
Yeni Galaxy Tab S6 Lite, Türkiye'de satışa sunuluyor
Abone Ol Google News
Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?
Türkiye için dev tanıtım

Türkiye için dev tanıtım

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.
15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu: Sürekli kirli oluyor burası

Emre Mor attığı golle hocasından tam not aldı.
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

​Yangın sonrası ortaya çıkan manzara yürek burktu.
İşkence ile öldürüldü

İşkence ile öldürüldü

​Altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve dövülmüş...
Göreve başladılar

Göreve başladılar

​Bakanlığın talimatıyla 81 ilde kurulmuştu..
​Mahkeme<br>kararını verdi

​Mahkeme
kararını verdi

​Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröristin cezası belli oldu.
İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir

İki aya kadar yeni bir müjde gelebilir

​Bakan Dönmez: Hem petrol hem doğal gaz bulma ihtimalimiz var.
Mahvolursunuz

Mahvolursunuz

Sahte kabadayılığa sabrımız kalmadı, karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin.
Oruç Reis dönmeyecek

Oruç Reis dönmeyecek

​Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz.
O benim için<br>bir Ertuğrul'du

O benim için
bir Ertuğrul'du

​Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi konuştu.
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası
Dünya

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası

Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Terörist Tarrant'ın şartlı tahliye olmaksızın müebbet cezası aldığı açıklandı.
İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü
Gündem

İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü

Balkesir'in Sındırgı ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti gerçekleşti. 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Kütahya'daki babaevine getirilen Özge S., yaşamını yitirdi. Özge S.'nin ölmeden önce eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine ailesi adalet arayışına başladı. Kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını isteyen baba Ali Aktaş "Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.
Polisin 7 kurşunla arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake'in aracında bıçak bulunmuş!
Dünya

Polisin 7 kurşunla arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake'in aracında bıçak bulunmuş!

Amerika'da polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla ilgili ülke genelinde başlayan protestolar devam ederken Wisconsin Eyalet Başsavcısı Blake'in otomobilinde bıçak bulunduğunu açıkladı. Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.