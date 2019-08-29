Teknoloji Huaweiin yeni telefonunda Google lisansı olmayacak
MOBİL

Huawei'in yeni telefonunda Google lisansı olmayacak

Google, Huawei ürünlerinin ABD hükümeti tarafından satışı yasaklandığı için firmaya lisans veremeyeceğini doğruladı.

Haber Merkezi DHA
Huawei
Huawei

Huawei’nin yeni telefonunun Google Play’e de erişimi olmayacak. Bu aynı zamanda telefonunun içinde Google’ın popüler uygulamalarından olan Maps (Haritalar) ve Youtube da yer almayacağı anlamına geliyor.

Konuyla ilgili olarak analistler Huawei'in, Google uygulamalarını barındırmayacağı için satışının zor olacağını öngörüyorlar.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümeti izin verirse Huawei Android OS yazılımını kullanmaya devam edecek. Aksi takdirde kendi işletim sistemimizi geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz" denildi.

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