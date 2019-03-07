Teknoloji Hyundainin 2020 Sonata modeli tanıtıldı
OTOMOBİL

​Hyundai’nin 2020 Sonata modeli tanıtıldı: Anahtar yerine telefon kullanılacak!

Hyundai’nin 2020 Sonata modeli tanıtıldı

2020 Hyundai Sonata Cenevre Otomobil Fuarı’ında tanıtıldı. Yeni şık tasarımı ve tamamen yenilenmiş Premum iç mekanı ile dikkat çeken araç, kullanıcılarına NFC destekli telefonlarını araç anahtarı olarak kullandırabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hyundai Sonata 2011 yılından beri Türkiye'de satışa sunulmuyor.
Hyundai Sonata 2011 yılından beri Türkiye'de satışa sunulmuyor.

Hyundai Cenevre Otomobil Fuarı Sonata’nın yeni jenerasyonunu tanıttı. D segmentte yer alan araç Hyundai hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

2020 HYUNDAİ SONATA YENİLENMİŞ KASA İLE GELİYOR!

2011 yılından buyana Türkiye’de satışı bulunmayan Sonata’nın yeni jenerasyonu Cenevrede büyük ilgi topladı. Baştan aşağı yenilenen kasası ve içi mekanı ile oldukça şık bir tasarıma kavuşan araç bir önceki jenerasyona göre daha büyük bir kasa ile meraklılarının karşısına çıktı.

Yeni modelinde 30 mm kadar alçaltılan araç, 45 mm uzatılırken 25 mm de genişletilmiş durumda. Bununla birlikte daha sportif tasarım ve keskin hatları ile oldukça şık bir görünüme kavuşan araç, kullanıcılarına Premium bir hava kazandırmayı planlıyor.

YENİ HYUNDAİ SONATA’NIN İÇİ YENİLENDİ!

2020 Hyundai Sonata’nın iç mekanı baştan aşağı yenilendi. Sürücüsüne ve yolcusuna keyifli bir sürüş keyfi yaşatacak olan araç şık dizaynı ile büyük beğeni topladı. İçeride çift renk bolca deri kaplama kullanılan Sonata’nın koltuklarda komple deri kaplı olarak geliyor. Bunun haricinde daha büyük LCD panel kullanılan araçta sürücüye daha dijital bir kokpit sunuluyor.

Lüks bir hava kazandırılan aracın kabinindeki satin krom malzemeler, ambiyans aydınlatmaları ve yerinde kullanılmış bolca deri detaylarda meraklıların gözünden kaçmıyor.

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Ayrınca vites tarafında büyük bir yeniliğe giden Hyundai, vites kolunun yerine düğmeler yerleştirmeyi tercih etmiş.

YENİ HYUNDAİ SONATA’DA AKILLI TELEFONUNUZ ANAHTAR OLUYOR!

2020 Hyundai Sonata’da akıllı telefonlar anahtar olarak kullanılabilecek. Biyolojik güvenlik ve NFC teknolojisinin akıllı telefonlarda kullanılması ile birlikte daha fazla alanda kullanılan telefonlar, yeni Sonata’nın anahtarı haline dönüşecek.

Son olarak yeni Sonata'nın Cenevre Fuarı kapsamında tanıtıldığını fakat sergilenmediğini de belirtelim. Araç önümüzdeki ay New York Otomobil Fuarı'nda canlı olarak sergilenecek.

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