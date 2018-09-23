Teknoloji İlk yerli elektrikli kamyon Isuzu NPR 10 EV tanıtıldı
OTOMOBİL

ASELSAN destekli ilk yerli elektrikli kamyon: Isuzu NPR 10 EV tanıtıldı!

İlk yerli elektrikli kamyon: Isuzu NPR 10 EV tanıtıldı

Anadolu Isuzu, tamamen Türkiye’de üretilen ilk yerli elektrikli kamyonu Isuzu NPR 10 EV’yi tanıttı. Elektrikli motorunda ASELSAN desteği bulunan kamyon tek şarjla 110 kilometre yol gidebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Isuzu NPR 10 EV
Isuzu NPR 10 EV

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yeni ürünlerin tanıtıldığı fuarda Anadolu Isuzu, yeni NPR 10 EV modelini gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’de üretilen tamamen elektrikli ilk yerli kamyon olma özelliğine sahip Isuzu NPR 10 EV, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Çevreye duyarlı sıfır emisyon değeriyle dikkati elektrikli kamyonun motorunda ASELSAN imzası, batarya sistemindeyse yine bir Türk markası olan Altınay şirketi desteği bulunuyor. 70 kişilik bir ekibin eseri olan Isuzu NPR 10 EV, NPR serisi ISUZU kamyon modellerinin en yeni üyesi olarak listede yerini aldı.

Isuzu NPR 10 EV iki farklı motor seçeneğiyle gelecek

ASELSAN imzası taşıyan elektrikli motor 335 hp güç ve 1500 Nm tork üretiyor. Yüzde 100 elektrikli kamyonda opsiyonel olarak sunulan 228 hp güç ve 1300 Nm tork değerlerine sahip farklı bir motor tercihi de bulunuyor. 10,2 ton araç ağırlığına sahip olan NPR 10 EV, 6.6 ton yük taşıyabiliyor.

Anadolu Isuzu’nun fuarda sergilediği diğer araçlarsa Citiport 18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer ve Turquoise modelleri oldu.

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