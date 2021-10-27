​İnsan ticaretinde de Facebook var

ABD Kongresi’nde ifade veren eski çalışan Frances Haugen’ın ortaya çıkardığı kurum içi yazışma ve belgelere göre, 2018 yılından beri platform üzerinden yapılan insan kaçakçılığından haberdar olduğu halde Facebook, gerekli önlemleri almayarak suça ortak oldu.

Frances Haugen

CNN, yayımlanan Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, kurumun 2018 yılından beri platform üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığından haberdar olduğunu, iç belgelerde Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer aldığını ancak bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gün yüzüne çıkardı.

APPLE’DAN BOYKOT TEHDİDİ

Habere göre sosyal medya devi, insan tacirlerinin en az 2018’den beri platformda hesaplar oluşturduğunun hatta reklam satın aldığının farkındaydı. Şirket, platformlarında yerel kölelik içeriğinin kaldırılmasını hedefleyen “İnsan Sömürü Politikası” programını Mayıs 2019’a kadar başlatmadı. Apple, insan kaçakçılığını desteklediği için marketlerinden Facebook ürünlerini kaldırmakla tehdit etti. Kurum bu tehditleri bertaraf etmek için birtakım düzenlemeler yaptı fakat bunlar göz boyamaktan öteye gitmedi. 2021 başında yayımlanan raporlara göre insan kaçakçıları, Facebook ve sahip olduğu platformlar üzerinden “ev işçileri” ilanı girerek suç işlemeye devam etti. Ancak platform algoritması bu hesaplara Facebook’un politikalarını ihlal etmediği gerekçesiyle yaptırım uygulamadı.

REKLAM

Algoritması ayaklanmaları körüklüyor

Facebook’a yönelik ağır suçlamalarda bulunan şirketin eski çalışanlarından Frances Haugen, İngiltere Parlamentosu’na verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Facebook algoritmalarının bölücü niteliğinden dolayı birçok ülkede ayaklanmaların körükleneceğini ileri süren Haugen, “Facebook’un etkileşimine bağlı sıralamalar bölücü, kutuplaştırıcı içeriği çoğaltıyor ve ona yoğunlaşıyor” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ Facebook öfke ve dezenformasyonu destekliyor: Öfke emojisi beğeni emojisinden beş kat fazla değer kazandı