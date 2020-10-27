Instagram'a gelen yeni özellik mesajlaşmayı kolaylaştıracak

Instagram, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından 16 milyar dolara satın alınmıştı. Bu satın alma işleminin ardından Facebook ile iş birliğini artıran platformun yeni hamlesi ise Messenger'a yönelik oldu.
- Instagram'da özel mesaj için kullanılan alan ile birlikte Facebook'un benzer platformu Messenger ortak bir sisteme geçiyor.
Facebook kullanıcılarının Instagram indirmesine gerek yok
- Messenger ile Instagram özel mesajlaşma sisteminin birlikte kullanılması artık bu uygulamalardan birini kullanan insanların diğer uygulamayı indirmeden de arkadaşlarına ulaşabileceğini gösteriyor.
Buna ek olarak, Messenger'da gördüğümüz sohbet rengini değiştirme, bir mesajı yanıtlama ve iletme, bir mesaja ifade bırakma gibi özellikler de Instagram DM kullanıcılarına açılacak.