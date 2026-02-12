Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
International Finance Awards 2025’te TEKNOFEST rüzgarı: İki kategoride ödül aldı

International Finance Awards 2025’te TEKNOFEST rüzgarı: İki kategoride ödül aldı

11:3612/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
TEKNOFEST’e uluslararası arenada çifte ödül
TEKNOFEST’e uluslararası arenada çifte ödül

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, International Finance Awards 2025'te iki ayrı ödüle layık görüldü.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalara ve Avrupa'ya odaklanan İngiltere merkezli International Finance dergisi tarafından yürütülüyor.

Bu ödül platformu, sektör yeteneklerini, liderlik kapasitesini ve organizasyonların uluslararası değeri ve katkılarını değerlendirerek kazananları belirliyor.

TEKNOFEST'e iki ödül

International Finance Awards 2025 kapsamında TEKNOFEST,
"En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali"
ve
"En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu"
ödüllerini kazandı.

Bu ödüller, TEKNOFEST'in gençleri teknolojiyle bir araya getiren bir organizasyon olmasının yanı sıra küresel ölçekte inovasyonu teşvik ettiğini, yetenek ekosistemini güçlendirdiğini ve teknoloji kültürünü toplumun geniş kesimlerine yaydığını bir kez daha ortaya koydu.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST, dünya çapında gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Festival geçen yıl İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan'daki farklı etkinliklerle milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirmişti.




#International Finance Awards 2025
#TEKNOFEST
#Havacılık Festivali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir konut kura çekilişi sonuçları isim listesi