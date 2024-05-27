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Teknoloji

iOS 18'le iPhone’lara gelecek 10 yapay zeka özelliği

Apple WWDC 2024'te yapay zeka alanına giriş yaparak iOS ve diğer işletim sistemleri özelinde bir dizi üretken yapay zeka özelliklerini tanıtacak. Edinilen son bilgilere göre iPhone’lara 10 yeni yapay zeka özelliği geliyor. Bu yapay zeka özellikleriyle birlikte Notlar, Takvim, Fotoğraflar, Siri ve Reminder gibi uygulamalara yapay zeka özellikleri eklenebilecek. İşte birkaç hafta sonra tanıtılması beklenen iOS 18'le ilgili detaylar...

Seren Som
16:39 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Apple, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' ​​iOS güncellemesini yayınlayacak.

Apple'ın 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapacağı Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) önemli bir bölümünde yapay zeka özelliklerine odaklanması bekleniyor.


Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre iOS 18 ve macOS 15, otomatik olarak oluşturulan emojiler, e-postalara ve mesajlara önerilen yanıtlar ve daha fazlası gibi bir dizi yeni yapay zeka özelliği sunacak. Ve bu özellikler eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunulacak.


Görünüşe göre Apple aşağıdaki yeni özellikleri sunmak için yapay zekayı kullanacak:
  • 📌Fotoğraf rötuşlama.
  • 📌Sesli not transkripsiyonu.
  • 📌E-postalara ve mesajlara önerilen yanıtlar.
  • 📌Kullanıcı mesajlarının içeriğine göre otomatik olarak oluşturulan emojiler, mevcut kataloğun ötesinde her durum için tamamen yeni emojiler sağlar.
  • 📌Geliştirilmiş Safari web araması.
  • 📌Spotlight'ta daha hızlı ve daha güvenilir aramalar.
  • 📌Siri ile daha doğal etkileşimler.
  • 📌Siri'nin Apple Watch için tasarlanmış, "hareket halindeki görevler" için optimize edilmiş daha gelişmiş sürümü.
  • 📌Kaçırılan bildirimlerin ve bireysel mesajların, web sayfalarının, haber makalelerinin, belgelerin, notların ve daha fazlasının akıllı özetleri.
  • 📌Xcode için geliştirici araçları.

Daha az işlem gücü gerektiren yapay zeka özellikleri tamamen cihaz üzerinde çalışacak, ancak daha zorlu araçlar bulut aracılığıyla çalışacak. Görünüşe göre Apple bu planın gizlilik avantajlarından bahsedecek.

Beta sürüm yayınlayabilir

Apple'ın, teknolojinin henüz tamamlanmadığını açıkça belirtmek için yeni yapay zeka araçlarının çoğunu, en azından Eylül ayındaki resmi lansmanından önce iOS 18'in beta sürümlerinde bir "önizleme" olarak pazarlamayı düşündüğü iddia ediliyor.





#ios 18
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#Yapay Zeka
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