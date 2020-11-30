iPhone 13 kamerasını Samsung üretebilir

Apple ve Samsung her ne kadar sıkı rakip olsa da bileşen tedariğikonusunda uzun yıllardır birlikte çalışıyorlar. Önümüzdeki senelerde bu iki şirketi aynı cümlede çok daha fazla duyabiliriz.

Apple'ın yeni iPhone'ları piyasaya sürmesinin üzerinden henüz birkaç hafta geçti. Ancak iPhone 13 ile ilgili söylentiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yayınlanan raporlar, yeniiPhone'larda kamera tarafının Samsung'a devredilebileceğini gösteriyor. Özellikle periskop kamera tarafında adım atmak isteyen Apple, çözümü Samsung'da bulmuş gibi görünüyor. İki şirket arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Periskop lens ne sağlar? Bu teknoloji temelde çok ince telefonlarda dahi yüksek yakınlaştırma yapabilmeyi sağlıyor.

Piyasadaki birçok tepe seviyesi modelde periskop lens kullanılıyor.

Henüz Apple ya da Samsung tarafından konuyla ilgili bir doğrulama yok. Fakat, Güney Koreli dev, periskop lensin kameralarını tepe seviyesi akıllı telefonlarda kullanarak 100X yakınlaştırma sağlıyor. Şu anda piyasadaki birkaç üst seviye model (Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, Vivo X50 Pro+, OPPO Find X2 Pro ve Huawei Mate40 Pro gibi) daha iyi fotoğraf çekimi için periskop lenslerle geliyor.

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iPhone 13'lerde Samsung tarafından üretilen periskop kameraları görebiliriz.

Samsung'un en önemli avantajlarından biriCorephotonis haklarına sahip olması.



Samsung'un lehine olan ilginç bir nokta ise akıllı telefon kameraları için yakınlaştırma teknolojileri üzerinde çalışan Corephotonis'i satın almış olması. İsrailli şirket, telefoto yakınlaştırma teknolojisine ilişkin birçok farklı patent ihlali nedeniyle Samsung ve Apple'a dava açmıştı. Ancak Samsung tarafından satın alındığı için Samsung'un bu patentleri kullanma ihtimali oldukça fazla.

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