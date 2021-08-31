iPhone 13'te hat olmadan sesli görüşme yapılabilecek

Tanıtılmasına kısa bir süre kala yeni nesil iPhone ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde tasarım ya da performans konusunda ortaya çıkan çeşitli bilgilerin ardından şimdi ise iPhone 13'ün hatsız çalışabileceği gündeme geldi.

Yani böylece telefonun hücresel bir bağlantıya ihtiyaç duymadan arama ve görüşme imkanı sunacağı söyleniyor. Peki ama bu nasıl olacak?

Bu sisteme göre yeni nesil iPhone'larda SIM kart olmadan da görüşme yapılabilecek.

İsabetli Apple tahminleriyle bilinen Ming-chi Kuo, iPhone 13 serisinin alçak yörünge uyduları sayesinde baz istasyonunun olmadığı durumlarda arama yapılabileceğini iddia ediyor. Apple zaten birkaç yıldır bu konuda çalışmalar yapıyor.

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Her ne kadar şu anda konuyla alakalı çok fazla detay olmasa da, yeni nesil iPhone'un tanıtımıyla birlikte merak edilen tüm soruların cevaplanması bekleniyor.

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