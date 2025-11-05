Yeni Şafak
iPhone artık depremi önceden bildirecek: iOS 26.2 ile deprem uyarı sistemi geliyor

23:385/11/2025, Çarşamba
Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle iPhone’lara deprem uyarı sistemi getiriyor. “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” özelliği sayesinde kullanıcılar artık deprem, sel ve yangın gibi afetlerden birkaç saniye önce haberdar olabilecek. Yeni sistem, Ayarlar menüsünden kişiselleştirilebilir şekilde aktif edilebilecek.

Apple, güvenlik alanında çığır açacak yeni bir adım atıyor. Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı iOS 26.2 güncellemesi, iPhone kullanıcılarına deprem uyarı sistemi getiriyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, bulundukları bölgede meydana gelebilecek sarsıntılardan birkaç saniye önce haberdar olacak.


'Gelişmiş Güvenlik Uyarıları' dönemi başlıyor

Apple’ın “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adını verdiği yeni sistem, yalnızca depremlerle sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar, sel, yangın, fırtına gibi diğer acil durumlar için de anlık bildirim alabilecek. Uyarılar, standart bildirimlerden farklı olarak özel bir acil durum sesiyle iletilecek.


iPhone deprem uyarısı nereden açılır?

Yeni özellikle birlikte, iPhone kullanıcıları Ayarlar > Bildirimler menüsüne girerek bu özelliği aktif hale getirebilecek. Sistem tamamen kişiselleştirilebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, ister şehir ister ülke bazında özel uyarı ayarları yapabilecek.


Apple, deprem bildirimlerini yalnızca ‘Acil Durum’ özelliği açık olan cihazlara gönderecek. Yani bu sistemden yararlanmak isteyen kullanıcıların, ilgili ayarları aktif hale getirmesi gerekiyor.

Android’de vardı, şimdi sıra Apple’da

Aslında benzer bir özellik, Google’ın Android cihazlarında uzun süredir bulunuyor. Android’in kullandığı deprem erken uyarı sistemi, milyonlarca kişiyi saniyeler önceden uyararak güvenli alanlara yönlendirmeyi başarıyor. Apple da bu adımla aynı güvenlik seviyesine ulaşmayı hedefliyor.


Türkiye’de nasıl işleyecek?

Apple cephesinden gelen bilgilere göre sistem, iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte ilk etapta belirli bölgelerde test edilecek. Türkiye’deki performansına ilişkin net bir açıklama yapılmasa da, yerel testlerin başlatılacağı belirtiliyor.

Yeni güncelleme yayımlandığında iPhone’lar da artık Android telefonlar gibi hayat kurtaran uyarılar gönderebilecek.

