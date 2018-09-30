Teknoloji iPhone XS ve iPhone XS Maxler toplatılabilir
MOBİL

iPhone XS ve iPhone XS Max'ler toplatılabilir

Apple’ın yeni tanıttığı iPhone XS ve XS Max modellerinde şarj sorunu yaşandığı belirtiliyor. Akıllı telefonların toplatılabileceği yönünde söylentiler bulunuyor.

Haber Merkezi Diğer
iPhone XS ve iPhone XS Max tanıtımı yapıldıktan sonra yüksek fiyatı nedeniyle dünya genelinde büyük tepki çekmişti.
iPhone XS ve iPhone XS Max tanıtımı yapıldıktan sonra yüksek fiyatı nedeniyle dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

Apple’ın bu ay başında büyük bir etkinlikle tanıttığı yeni amiral gemisi modelleri iPhone XS ve XS Max’lerle ilgili şikayetler devam ediyor. Cihazların şarja takılıyken ekran kapalıysa yani standby modundaysa şarj olmadığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar da telefonlarının şarj olması için ekrana dokunmak zorunda olduklarını, bazıları ise şarj kablosunu çıkarıp tekrar takmak gerektiğini dile getiriyor.

Sorunun videosu yayınlandı


Şikayetler, popüler bir YouTube kanalı olan Unbox Therapy’deki bir video ile yayınlandı. Videoda, deneme yapılan iki adet iPhone XS ve üç adet iPhone XS Max, şarj aletini tanımadı ve şarj olmaya başlamadı. Şarj sorunu hakkında forumlarda onlarca şikayet olduğu belirtiliyor.


Toplatılması gerekebilir

Kullanıcılar bu tarz problemlerin daha önceki iPhone modellerinde yaşandığını ve bir güncellemeyle çözülebileceğini yazıyor. Forbes dergisinde bu şikayetlerin ‘iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin toplatılmasını gerektirecek kadar temel bir sorun’ olduğu yazıldı.

Yeni iPhone'ların ön kamerası fazla güzelleştirdiği için eleştirildi
TEKNOLOJİ
Yeni iPhone'ların ön kamerası fazla güzelleştirdiği için eleştirildi

Huawei Mate 20 Pro piyasaya çıkmadan en iyisi seçildi
TEKNOLOJİ
Huawei Mate 20 Pro piyasaya çıkmadan en iyisi seçildi

Darbeci Dişli'den albaya tehdit

Darbeci Dişli'den albaya tehdit

​Yanlış fotoğrafları gösteren darbeci Dişli, salondaki albayı tehdit etti.
Rize'de 11'ler belli oldu

Rize'de 11'ler belli oldu

​Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Endonezya'nınyaralarını sarmaya hazırız

Endonezya'nınyaralarını sarmaya hazırız

Erdoğan'dan deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'ya destek.
Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

​Türkiye'de yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Edirne'de bot battı

Edirne'de bot battı

Olayda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
'Teğet' geçtisahiller doldu

'Teğet' geçtisahiller doldu

​Fırtınanın yön değiştirmesi vatandaşlara nefes aldırdı.
Aksilikler bitmedi

Aksilikler bitmedi

​Göztepe-Konyaspor maçı sorunlarla başladı.
Kızıldeniz'eaçılan kapımız

Kızıldeniz'eaçılan kapımız

​Somali'deki Türk elçisi: Amaç sadece istikrar ve barış.

'İttifakbaşka af başka'

'İttifakbaşka af başka'

Bahçeli'den ekonomi ve af konusunda flaş açıklamalar.
Meclis yoğun gündemle açılıyor

Meclis yoğun gündemle açılıyor

​Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı yapacak.
Düğün gecesiinanılmaz olay

Düğün gecesiinanılmaz olay

'Gelini kaçırıyorlar' dedi, takıları geri istedi.
Mahsur kaldılar

Mahsur kaldılar

​Seyahat acentası sahte belge düzenledi.
Bilançoartıyor: 832 ölü

Bilançoartıyor: 832 ölü

Endonezya'yı önce deprem ardından tsunami vurdu.
İstanbul'da binayayıldırım düştü

İstanbul'da binayayıldırım düştü

Beykoz'da şiddetli yağışın ardından yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Felaketin fotoğrafları

Felaketin fotoğrafları

​En acı görüntüler: Her yer cesetlerle doldu!
Mevlana:Asırları aşan sözler

Mevlana:Asırları aşan sözler

​Ölümü 'Şeb-i Arus' olarak gören büyük İslam alimi Mevlana, 811 yıl önce bugün dünyaya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.