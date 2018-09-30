iPhone XS ve iPhone XS Max'ler toplatılabilir

Apple’ın bu ay başında büyük bir etkinlikle tanıttığı yeni amiral gemisi modelleri iPhone XS ve XS Max’lerle ilgili şikayetler devam ediyor. Cihazların şarja takılıyken ekran kapalıysa yani standby modundaysa şarj olmadığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar da telefonlarının şarj olması için ekrana dokunmak zorunda olduklarını, bazıları ise şarj kablosunu çıkarıp tekrar takmak gerektiğini dile getiriyor.

Sorunun videosu yayınlandı





Şikayetler, popüler bir YouTube kanalı olan Unbox Therapy’deki bir video ile yayınlandı. Videoda, deneme yapılan iki adet iPhone XS ve üç adet iPhone XS Max, şarj aletini tanımadı ve şarj olmaya başlamadı. Şarj sorunu hakkında forumlarda onlarca şikayet olduğu belirtiliyor.





Toplatılması gerekebilir

Kullanıcılar bu tarz problemlerin daha önceki iPhone modellerinde yaşandığını ve bir güncellemeyle çözülebileceğini yazıyor. Forbes dergisinde bu şikayetlerin ‘ iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin toplatılmasını gerektirecek kadar temel bir sorun ’ olduğu yazıldı.

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