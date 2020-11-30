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Teknoloji iPhonelardaki ses tanıma özellikleri nasıl kullanılır?
NASIL YAPILIR?

iPhone'lardaki ses tanıma özellikleri nasıl kullanılır?

iOS 14 ile birlikte hayata geçirilen ses tanıma özelliği bebek ağlaması, siren, akan su ya da kapı tokmağı gibi çevre sesleri algılayıp tanımlama yapıyor. Ses tanıma özelliklerinin nasıl kullanıldığına yakından bakıyoruz.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 14
iOS 14

Apple, her yeni iOS sürümüyle birlikte çıtayı daha da yükseltiyor. Özellikle iOS 13 ve iOS 14'te artırılan özelleştirme seçenekleri birçok kişinin beğenisini kazandı. Benzer kişiselleştirme opsiyonlarının gelecek sene çıkacak olan iOS 15 ile de devam etmesi bekleniyor.

iOS 14'ün çıkması üzerinden neredeyse 1.5 ay geçti. Bu süre zarfında kullanıcıların çok büyük bir bölümü iPhone'larını yeni sürüme yükseltti ve özellikleri keşfetmeye başladı.

iOS 14'teki Ses Tanıma özelliği açıldığında 'Siri Tanımayı Aç' seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekiyor.

iOS 14 ses tanıma nasıl kullanılır?

iOS 14 ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri ise ses tanıma. Bu sayede telefon çevredeki sesleri tanıyıp kullanıcılara bildirim olarak gönderebiliyor. Özellikle duymazorluğu çeken kişiler için sestanımasisteminin çok büyük bir kolaylık sağladığını özellikle belirtmek gerekiyor.

Özellik nasıl çalışıyor?

iOS 14'teki sestanımaözelliğinin çalışma mekanizmasını yapay zekâ belirliyor. Zira çevredeki sesler telefon tarafından algılanıyor ve yapay zekâyla işlenip seslerin çözümlemesi yapılıyor ve ardından ekrana bildirim düşerek hangi seslerin duyulduğu belirtiliyor.

Özellikle yangın alarmı, siren, kedi ya da köpek sesleriyle birlikte ev aletlerinin çıkartmış olduğu sesler de algılanıyor. Otomobil kornaları, su sesi ya da bebek ağlaması da listede uzayıp giden seçenekler arasında.

İstediğiniz sesleri açık kapatma imkanına da sahipsiniz.

iOS 14 ses tanıma nasıl açılır?

iOS 14'teki ses tanıma özelliğini aktif etmek için öncelikle Ayarlar / Erişilebilirlik / Ses Tanıma kısmına erişmek gerekiyor.

Burada Ses Tanıma seçeneğinin yanındaki onay düğmesine tıklandığında özellik etkinleştirilmiş oluyor.

Alt kısımdan tanınması istenen sesler filtrelenebiliyor. Bunlar arasında az önce de bahsettiğimiz gibi yangın, siren, duman, kedi, köpek, elektrikli aletler, araba kornası, kapı zili, kapı tokmağı, akan su ve ağlayan bebek gibi seçenekler var. Ama zaman içinde daha farklı seslerin de bu listeye eklenmesi bekleniyor.

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