iPhone'ların kameralarının orijinal olup olmadığını gösteren iOS 14.4 güncellemesi yayınlandı

Apple, kısa süre önce iOS 14.4 güncellemesini yayınladı. Güncel sürümle birlikte bir dizi önemli yenilik geldiği gibi aynı zamanda çeşitli hatalar da gideriliyor. Ancak iOS 14.4'ün en dikkat çekici özelliği iPhone kameralarıyla alakalı...

Bu yeni sürümde iPhone kameralarının orijinal olup olmadığı görülebiliyor. Yani aslına bakılırsa Apple yetkili servisleri haricinde işlem gören telefonlarda kamera düzenlemelerini hakkında bilgi almak için önemli bir detay. Özellikle de ikinci el telefon satın alma konusunda fayda sağlayacağı aşikar.

Apple ayrıca serviste onarılmayan iPhone kameralarında birtakım problemler yaşanabileceğini de belirtiyor. En sık yaşanan sorunlar şu şekilde:

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- Odaklama işleminin yapılamaması.

- Portre Modu'nda öznenin odaklanmaması.

- Kamerayı kullanan ek uygulamaların problem çıkarması.

- Çekimleri gerçek zamanlı gösteren kamera uygulamalarında çeşitli takılmalar

iPhone'larda kameranın orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Az önce de bahsettiğimiz gibi bu özelliğin kullanılabilmesi için iOS 14.4 güncellemesinin kurulmuş olması gerekiyor. Bu yüzden Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme üzerinden gerekli kontrolün yapılması şart.

Bu bilgi, 'Önemli Kamera Mesajı' olarak geçiyor. Not olarak da 'Bu iPhone'un özgün bir Apple kamerasına sahip olduğunu doğrulamıyor.' cümlesi geçiyor.

Eğer kamera orijinal değilse Ayarlar / Genel / Hakkında bölümünde 'Bu iPhone'un orijinal bir Apple kamerasına sahip olduğu doğrulanamıyor.' şeklinde bildirim gözüküyor. Bahsettiğimiz özelliğin iPhone 12 ailesi için olduğunu da ek olarak belirtmek gerekiyor.