Dünyaya yaklaşık 62 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin sırrı çözüldü. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) başlattığı 'X-Ray Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu'nun (XRISM) ilk gözlemleriyle kara deliklerin nasıl geliştiğine ve çevresindeki maddelere ışık tutuldu. XRISM tarafından yapılan incelemede büyük bir yıldızın "ölümüne" işaret eden yaklaşık 160 bin ışık yılı ötedeki "N132D" adı verilen süpernovanın kalıntılarında ve kara delikte "plazmanın" baskın etmen olduğu belirlendi. İşte detaylar..
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) başlattığı 'X-Ray Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu (XRISM) ilk gözlemleriyle kara deliklerin nasıl geliştiğine ve çevresindeki maddelere ışık tuttu.
30 milyon kat daha fazla kütleye sahip
Güneş'ten yaklaşık 30 milyon kat daha fazla kütleye sahip ve çevresine yer çekimi anlamında çok büyük etkisi olan bu kara deliğin etrafındaki maddenin yapısı, hareketi ve sıcaklığı gözlemlendi.
Kara deliklere dair önemli çalışma
Samanyolu Galaksisi'ndeki dev kara deliğin ilk fotoğrafı çekilmişti
- Fotoğrafta gördüğümüz bu halkanın çapı yaklaşık 60 milyon kilometre.
En büyük kara delik dünyadan yaklaşık 2000 ışık yılı uzakta
Dünya’dan yaklaşık 2000 ışık yılı uzaklıkta, gökyüzünde Kartal (Aquila) Takımyıldızı bölgesinde, şu ana kadar belirlenebilen en büyük kütleli kara delik keşfedildi.