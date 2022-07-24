KOBİ’ler için Metaverse rehberi: Kamu kurulumları da atılıma başladı

Günümüzde dijital dünyanın en popüler kavramı haline gelen Metaverse, internetin geleceği olarak görülüyor. Kavram olarak ortaya çıktığı günden bu yana teknoloji şirketleri tarafından projelendirilen ve farklı amaçlarla yola çıkan birçok Metaverse evreni bulunuyor. Sandbox, AXS, Decentraland, OVR ile günümüzde Facebook tarafından Amerika ve Kanada’da beta sürümü yayınlanan Horizon World en popüler Metaverse evrenleri olarak ön plana çıkıyor.

KAMU KURUMLARI DA ATILIMA BAŞLADI

Bunun yanında işletmeler, bankalar, kamu kurumları yavaş yavaş bu alanda konumlanıyor. Burada birden çok evren olacağı için kurumların, şirketlerin nerede ve neden yer almaları gerektiğiyle ilgili çalışma yapmalarının önemine dikkat çekiliyor.

Citigroup raporuna göre, Metaverse ekonomisinin 2030’a kadar 13 trilyon dolar düzeyine çıkacağı öngörülüyor. Kullanıcı sayısının ise 5 milyar bandına ulaşması bekleniyor. Raporda; dünya devi köklü markaların yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında Metaverse evrenlerinin 2022 Nisan ayında 21 milyar dolar değere ulaştığı açıklandı. Hal böyle olunca, KOBİ’lerin de burada kendilerine yer bulmaları gerekiyor. Özellikle genç işletmelerin gelişmesi ve müşteri kitlesini artırması için bu strateji önemli.

YENİ TEKNOLOJİLERİ KOLAYCA TANIT

Her ne kadar büyük ölçekli Metaverse yatırımları KOBİ’leri geri planda bıraksa da evrenler KOBİ’ler için de büyük avantajlar sunuyor. Yeni dijital dünyada KOBİ’ler kendi platformlarını oluşturabilecek. Burada kendi ürün ve teknolojilerini sergileyebilecek, mevcut ve potansiyel müşterilerle kolayca iletişim kurabilecek.

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5 DUYU ORGANIMIZLA YAKINDA METAVERSE’DEYİZ

Bugünlerde herkesin gündeminde ve dilinde Metaverse kelimesi var. İlk defa 1992 yılında Neal Stephenson’ın Snow Crash romanında kurgusal bir evreni tanımlamak için kullanılan Metaverse, başta Facebook olmak üzere teknoloji devlerinin yatırımlarıyla yeniden anlam kazandı. Uzmanlara göre, önümüzdeki yıllarda günlük hayatımızın önemli bir bölümü burada geçecek. Şimdiden dokunma, işitme ve görme işlevleri yüklenen bu evrende koku almamız ve dokunmamız için de çalışmalar sürüyor.

DİJİTALİN HIZIYLA HEDEFE ULAŞ

Özellikle genç girişimciler hem kuluçka merkezleri hem de büyük yatırımcı ile buluşmak için Metaverse’i kullanabilir. Son dönemde popülaritesi artan bu alanda projeleriyle hedef kitleye ulaşabilir.

GELECEĞİN YAŞAM ALANI

İnsan bilişinin, fiziksel çaba harcamaksızın bilgisayarlar, android cihazlar ve üç boyutlu cihazlar aracılığıyla yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlayan “metaverse”nin, hayatların gelecekte gerçeklikten daha fazla sürdürüleceği bir yer olacağı düşünülüyor.

BİZ ARSA SATIŞI İLE TANIDIK

“Meta” yani “öte” ve İngilizcedeki “universe” yani “evren” kelimelerinden oluşan metaverse, sanal ve gerçek dünyanın buluştuğu bir ortamı kullanıcılara sunuyor. Bu ortamları tasarlayanlar, kendi evrenlerinden arsa satışı da yapıyor. Birden fazla platform üzerinden gerçekleştirilen arsa satışlarında alıcıların büyük çoğunluğunu ise Türkler oluşturuyor.

Z KUŞAĞINA BURADAN ULAŞIRSIN

Metaverse özellikle, günümüzde 18-29 yaş arasındaki tüketicilere firmaların gelecekte en hızlı şekilde ulaşması adına önemli bir platform olarak öne çıkacak. KOBİ’ler bu ortamda satın alacakları reklam alanlarıyla mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşma imkanına da sahip olacak. Generali Sigorta analizine göre, KOBİ’ler, aynı zamanda Metaverse evreninde toplantılar düzenleyebilecek, etkinlikler organize edebilecek ve farklı sektörlerden markaların sanal evrenleriyle iş birlikleri gerçekleştirebilecek.