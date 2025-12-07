KOBi’lere kod yok engel yok

Türkiye’de KOBİ’lerin önemli bir bölümü dijitalleşme süreçlerine temkinli yaklaşıyor. Teknik bilgi eksikliği ve yazılım maliyetleri mobil uygulama tasarlamayı zorlaştıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Yerli yazılım şirketi Rast Mobile tarafından geliştirilen Codigma, birkaç adımda mobil uygulama geliştirmeyi hedefliyor. Yapay zekâ destekli bir araç olduğu için detaylı veya teknik kod bilgisi gerektirmiyor. Yani işletmeler, 'sıfırdan kod yazdırmak' yerine, hazır ve çalışan bir başlangıç noktası elde ediyor.

60’TAN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR

Yapay zekâ bu tasarımı analiz ediyor, Arkada olması gereken kodu kendisi yazıyor. Ortaya telefonda çalışabilen, geliştirilmeye hazır bir mobil uygulama çıkıyor. Yani işletmeler, 'sıfırdan kod yazdırmak' yerine, hazır ve çalışan bir başlangıç noktası elde ediyor. Geliştiriciler bu iskeletin üzerine kendi iş kurallarını, ekliyor.

Bugün 60’tan fazla ülkede kullanılan platform, mobil uygulamaları daha erişilebilir ve düşük maliyetli bir sürece dönüştürüyor. Rast Mobile Kurucusu ve CEO’su Mehmet Alp, Codigma’nın tasarım ile yazılım ekipleri arasındaki iletişimi hızlandıran bir teknoloji sunduğunu belirtiyor.

KOBİ’LERE ÖNEMLİ MALİYET AVANTAJI

Figma gibi tasarım araçlarında oluşturulan ekranların Codigma’ya aktarıldığını anlatan Alp, platformun yapay zekâ ile bu tasarımları analiz ederek gerekli kodu otomatik yazdığını, böylece haftalar süren ilk çalışan uygulama versiyonuna ulaşma süresinin günlere kadar indiğini söylüyor. 2025 yazında ilk ücretli sürümünü yayımlayan firma, kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında binlerce kullanıcıya ulaşmış durumda. Alp, bugün yüzlerce kişinin abonelik modeliyle platformu düzenli olarak kullandığını ifade ederek, Codigma'nın özellikle KOBİ'lere yazılım geliştirmede önemli bir maliyet avantajı sunduğunu vurguluyor. Alp, uzun vadede sistemin 'Tasarım yap , çalışan uygulamaya dönüşsün' mantığıyla işleyen kapsamlı bir üretkenlik platformu haline gelmesini hedeflediklerini belirtiyor. Alp, "Bu yapı, Türkiye'de geliştirilen bir teknolojinin doğrudan dünya pazarına ihraç edildiğini gösteriyor" diyerek küresel büyüme planlarının iş ortaklıklarıyla güçleneceğini kaydediyor. Sistem erişilebilirliği artırdığı için önemli bir adım olarak görülüyor.

Telefon uygulaması da yolda

Yeni sistemler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Alp şöyle konuştu: “Tasarımları daha iyi anlayan, daha temiz ve yeniden kullanılabilir kod üreten yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca sadece kod üretmekle kalmayıp, tasarımdan çıkan uygulamanın gerçek bir telefon uygulaması gibi anında görülebilmesi, test edilebilmesi ve ileride web gibi farklı platformlara da yayılabilmesi için yeni teknolojiler geliştiriyoruz.”







