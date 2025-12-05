Yeni Şafak
I-Tech Robotik yerli teknolojiyle hayvancılıkta otomasyonu artırıyor

23:125/12/2025, Cuma
Tarım Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında bulunan I-Tech Robotik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş, yerli teknolojiyle hayvancılıkta sağlanan otomasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Alakuş şirkete ilişkin, "Ürettiğimiz robotlar, hayvancılık alanında kullanılıyor ve çiftçilerin operasyonel yükünü hafifletiyor. Yem itme, buzağı besleme ve gübre sıyırma gibi ileri teknoloji ürünlerini Türkiye'de kendi fabrikalarımızda üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi ekosisteminin (TÜME) önemli üyelerinden I-Tech Robotik, yerli imkanlarla ürettiği robotik çözümlerle hayvancılık sektörünün teknolojik dönüşümüne katkı sağlıyor. Şirket, buzağı besleme, kolostrum yönetimi, yem itme ve gübre sıyırma gibi kritik operasyonları otonom hale getiren makinalar geliştiriyor.


Yerli Üretim ile Küresel Rekabet

I-Tech Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş, şirketin faaliyetleri ve yerli üretimin önemine dair açıklamalarda bulundu. Alakuş, öğrencilik yıllarından itibaren edindikleri deneyimle sistemin tüm aşamalarına hakim olduklarını belirtti.

Alakuş,
"Ürettiğimiz robotlar, hayvancılık alanında kullanılıyor ve çiftçilerin operasyonel yükünü hafifletiyor. Yem itme, buzağı besleme ve gübre sıyırma gibi ileri teknoloji ürünlerini Türkiye'de kendi fabrikalarımızda üretiyoruz. Bugün 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürünlerimizin yurt dışında rekabetçi olmasının ana nedeni, yüksek teknolojiyi uygun fiyat performansı ile sunabilmemizdir."
ifadelerini kullandı.

Otonom Sistemlerin Verime Katkısı

Alakuş, robotik sistemlerin, özellikle hayvancılıkta büyük bir sorun olan iş gücü eksikliğini gidermede kilit rol oynadığını vurguladı. Bu teknolojilerin tarımın otonomlaşmasına katkısını şöyle açıkladı:
"Bu robotlar, görevlerini standart periyotlarda ve büyük bir hassasiyetle yerine getirdiği için çiftliklerde doğrudan verim artışı sağlıyor. Örneğin, yem itme robotunun düzenli turları sayesinde hayvanların yeme erişimi standart hale geliyor ve bu, süt veriminde artış olarak gözlemlenebiliyor. Amacımız, üreticilerimizi en uygun fiyatlarla, en teknolojik yerli ürünlerle buluşturmaktır."
TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz

TÜME ve Otonom Çiftlikler Hedefi

2015 yılında kurulan ve hızla büyüyen I-Tech Robotik, TÜME çatısı altında yer alarak ekosistemdeki diğer şirketlerle sinerji yaratmayı hedefliyor. Şirketin otonom besleme ve temizlik çözümleri, TÜME’nin otonom çiftlikler kurma vizyonuyla birebir örtüşüyor.

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, I-Tech Robotik'in çalışmalarına değinerek şunları söyledi:

"I-Tech Robotik gibi uluslararası pazarda rekabet eden yerli şirketlerimiz, tarımdaki otonom sistemler vizyonumuzun en somut göstergesidir. TÜME, bu ileri teknolojileri üretenlerle, otonom çiftliklere geçişi hedefleyen çiftçilerimiz arasında stratejik bir katalizör görevi görüyor."

I-Tech Robotik'in yerli robotik çözümleri, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe verimliliği artırma ve operasyonel süreçleri teknolojiyle dönüştürme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.




