I-Tech Robotik yerli teknolojiyle hayvancılıkta otomasyonu artırıyor

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında bulunan I-Tech Robotik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş, yerli teknolojiyle hayvancılıkta sağlanan otomasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Alakuş şirkete ilişkin, "Ürettiğimiz robotlar, hayvancılık alanında kullanılıyor ve çiftçilerin operasyonel yükünü hafifletiyor. Yem itme, buzağı besleme ve gübre sıyırma gibi ileri teknoloji ürünlerini Türkiye'de kendi fabrikalarımızda üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım Teknolojileri Kümelenmesi ekosisteminin (TÜME) önemli üyelerinden I-Tech Robotik, yerli imkanlarla ürettiği robotik çözümlerle hayvancılık sektörünün teknolojik dönüşümüne katkı sağlıyor. Şirket, buzağı besleme, kolostrum yönetimi, yem itme ve gübre sıyırma gibi kritik operasyonları otonom hale getiren makinalar geliştiriyor.
Yerli Üretim ile Küresel Rekabet
I-Tech Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş, şirketin faaliyetleri ve yerli üretimin önemine dair açıklamalarda bulundu. Alakuş, öğrencilik yıllarından itibaren edindikleri deneyimle sistemin tüm aşamalarına hakim olduklarını belirtti.
Otonom Sistemlerin Verime Katkısı
TÜME ve Otonom Çiftlikler Hedefi
2015 yılında kurulan ve hızla büyüyen I-Tech Robotik, TÜME çatısı altında yer alarak ekosistemdeki diğer şirketlerle sinerji yaratmayı hedefliyor. Şirketin otonom besleme ve temizlik çözümleri, TÜME’nin otonom çiftlikler kurma vizyonuyla birebir örtüşüyor.
TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, I-Tech Robotik'in çalışmalarına değinerek şunları söyledi:
I-Tech Robotik'in yerli robotik çözümleri, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe verimliliği artırma ve operasyonel süreçleri teknolojiyle dönüştürme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.