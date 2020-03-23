Linux işletim sistemi yeni sürümünü duyurdu

Parrot OS'un 4.8 versiyonu birçok yeniliği beraberinde getirdi. Kernel 5.4 ve Docker konteynerleriyle birlikte gelen Parrot OS 4.8 kullanıcılarını mutlu etti.

Parrot OS'un temel sürümünün yayınlanmasının üzerinden neredeyse 6 ay geçti. Geçen ay, geliştirme sürecindeki Parrot OS 4.8'in beta versiyonu kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi de Parrot OS'un 4.8 versiyonu son hâliyle yayınlandı.

Parrot OS 4.8, birçok değişiklikle birlikte sunuldu. Parrot GNU/Linux dağıtımı, Debian temelli olduğu için Parrot OS 4.8, Debian test havuzunun parçası olan tüm güncellemeleri bünyesinde barındırıyor. Gelin bu işletim sisteminin özelliklerine daha yakından bakalım.

İşte Parrot OS 4.8 ile gelen yenilikler

birçok yeni özellik geldi

Parrot OS 4.8, Docker konteynerleri için daha fazla servis aracı içeriyor. Docker konteynerlerinin listesinin son hâli ise şu şekilde:

Parrot Core

Parrot Security

Nmap

Metasploit

Sosyal Mühendislik Kiti

Beef-XSS

Bettercap

SQLMap

Builder Container

Listedeki Parrot araçlarını Docker konteynerlerini destekleyen masaüstünüzde ya da bulut sisteminizde kullanabilirsiniz. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Parrot OS 4.8 versiyonunun getirdiği bir diğer önemli özellikse ayrı ön yükleme kısmının kaldırılması. Daha önce beta sürümünde test edildiği üzere artık ayrı olarak bir ön yükleme klasörü oluşturmanıza gerek kalmıyor çünkü 'grub2', 'zstd sıkıştırmalı Btrfs dosya sistemini' destekliyor.

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Parrot OS 4.8, çeşitli yazılımların son sürümlerini de içeriyor. Webtekno'nun haberine göre; bunlardan bazılarıysa Mate 1.24, Aircrack 1.6, Airgeddon 10.01, Libreoffice 6.4, Wine 5.0 gibi bilindik yazılımlar. Ayrıca Parrot, Linux Kernel 5.4 ve güvenliği geliştirmek için korumalı bir alanla birlikte geliyor. Parrot OS 4.8'e bu linkten ulaşabilirsiniz.