Logitech'ten oyun tutkunları için yeni Pro X Light Speed kulaklık

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığını oyun tutkunlarının beğenisine sundu. Bu yeni kulaklık, dünyanın sayılı espor profesyonelleri tarafından titizce tasarlanan PRO X’i LIGHTSPEED kablosuz teknolojisiyle bir araya getiriyor. PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, inanılmaz bir konfor ve dayanıklılığı yüksek performanslı işitme ve konuşma teknolojileriyle birleştirerek, tüm kullanıcıların sesleri bir profesyonel gibi duyabilmesini ve aynı kalitede konuşabilmesini sağlıyor.

20 saatin üzerinde kullanım sunuyor

20 saatin üzerinde pil ömrü ve 13 metre mesafe sunan 2,4 GHz LIGHTSPEED kablosuz ile donatılan PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığı da Blue VO!CE yazılımına sahip. Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor.

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Logitech kulaklık

Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, takım arkadaşlarının seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.

Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor.

Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor.

En iyi performansa sahip kulaklık

G PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığını oyunseverlerle paylaştıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük,

“Profesyonel oyuncu kulaklıkları serimize yeni ürünler eklemek Logitech G olarak önemli amaçlarımızdan biri. Profesyonel esporcuların ve oyunseverlerin en iyi kablosuz kulaklık arayışına son veren G PRO X LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, oyuncuların herhangi bir kablo ya da kısıtlama olmaksızın ihtiyaç duydukları performans, iletişim ve konforu vadediyor” dedi.

Daha güçlü, net ve temiz bir ses için PRO-G 50mm sürücüye ve oyun deneyimini profesyonelleştiren DTS 7.1 surround ses sitemine de sahip bulunuyor. Yeni oyuncu kulaklıkları, profesyonellere sıkı antrenman ve oyun süreçlerinde yardımcı olmak için, saatlerce takılabilecek derecede konforlu, aynı zamanda da inanılmaz derecede dayanıklı tasarlandı. Alüminyum ve çelikten imal edilen bu hafif tasarımda, yumuşak hafızalı köpükten kulak yastıkları ile birinci sınıf suni deriyle kaplı kafa bandı bulunuyor.

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