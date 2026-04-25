Mars'ta heyecanlandıran keşif: Yaşamın yapı taşları bulundu

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde gerçekleştirdiği tarihi bir deneyle gezegenin geçmişine dair önemli bir sırrı araladı. Araç, topladığı bir kaya örneğini özel bir kimyasal çözeltiyle ayrıştırarak, içinde karbon içeren organik molekülleri tespit etti. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, tespit edilen moleküllerin en az yedi tanesi Mars'ta daha önce hiç saptanmamış türden.

Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams ve ekibi, bu moleküllerin 3,5 milyar yıl boyunca Mars'ın sert radyasyon ortamına rağmen bozulmadan kaldığını vurguluyor. Bu keşif, Mars'ın sadece geçmişte yaşanabilir olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu doğruluyor. Elde edilen bulgular, gezegenin bugün olduğu gibi soğuk ve ıssız bir çölden ziyade, bir zamanlar yaşamın filizlenmesine olanak tanıyacak kadar elverişli koşullara sahip olduğunu destekliyor.

Antik göl yataklarından gelen çamurtaşı

Curiosity, 2012 yılında Gale Krateri'ne iniş yaptığından bu yana "Mount Sharp" adlı bölgedeki kil tabakalarını hedef alıyordu. Bu bölgeler, antik göl yataklarından gelen çamurtaşı ve su hareketlerinin izlerini taşıdığı için organik madde arayışı adına en stratejik noktalar olarak görülüyordu. "Mary Anning" adı verilen bölgeden alınan örnekler, aracın içinde bulunan özel analiz cihazında işlendi. Burada uygulanan "ıslak kimya" yöntemiyle, büyük ve karmaşık moleküllerin kimlikleri başarıyla açığa çıkarıldı.

Araştırmanın en dikkat çeken noktalarından biri, "azot heterosiklleri" olarak bilinen yapıların keşfi oldu. Bu yapılar, Dünya'daki RNA ve DNA gibi genetik bilgiyi taşıyan moleküllerin öncüsü olarak kabul ediliyor. Ayrıca, Avustralya'da düşen ünlü Murchison meteoritinde de bulunan benzotiofen adlı bir bileşiğin Mars'ta saptanması, Dünya ile Mars'ın geçmişte benzer kozmik materyallere maruz kaldığı ve benzer yapı taşlarını paylaştığı fikrini güçlendiriyor.