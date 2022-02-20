Metaverse’te tatil deneyimi

Arsa satışları, sanal mağazalar derken hayatımızda yer etmeye başlayan Metaverse, turizm sektörünü de heyecanlandırıyor. Yabancı ziyaretçiler, yakın zamanda seçtiği tatil destinasyonlarını Metaverse’de deneyimleyip karar verecek.

Kalınacak otelden, kültürel etkinliklere kadar bir tatile ilişkin ne varsa sanal alemde gezilecek. Örneğin, Nevşehir’de uçan balonu görüp heyecanlanan Norveçli, o yükseklikten manzaranın gerçeğini izlemek için Türkiye’ye gelecek. Bu sayede daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaşılacak.

KÖTÜ SÜRPRİZ YAŞANMAZ

Konuyu eleştirenler, önceden deneyimle turistlerin gelmeyeceğini söylese de aksini düşünenler, insanların çok beğendikleri yerleri fiziksel olarak da görmek isteyeceklerini söylüyor. Öte yandan, sanal araştırma sayesinde müşteri memnuniyeti artacak, kötü sürprizler yaşanmayacak.

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İletişim uzmanlarına göre sanal alem ve gerçek dünyadaki hayatlarımız artık birbirinden daha keskin şekilde ayrılacak. Uzun vadede ise her ikisi birbiri içine geçecek. Yani sanal ortamda bir elbiseyi deneyip veya bir mekanı ziyaret edip sonra fiziksel olarak deneyimleyeceğiz.

SANAL KONSERDEN ALIŞVERİŞE KADAR HER ŞEY BURADA

‘Evren ötesi’ anlamına gelen Metaverse, aslında gerçek dünyanın sanal ortamdaki hali. Kendimizi, sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik yoluyla dijital bir evren içinde bulacağız.

Dijital iletişim Uzmanı Dr. Nebat Garakhanova’ya göre bu dijital evrende, muhtemelen üç boyutlu bir avatar oluşturarak; çalışmak, gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, alışveriş yapmak gibi birçok günlük aktiviteyi yerine getirmek mümkün olabilecek.

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Metaverse turisti

E-ticaret ve markalar için fırsat

Şimdilik oyun sektörü ağırlıklı bir akım olarak görülmesine rağmen gelecekte pek çok alanın Metaverse’ye dahil olacağını belirten Nebat Garakhanova, “Öncelikle şirketin pazarlama stratejileri, ürün satış biçimlerinin Metaverse ile yeniden şekillenecek. Markalar sanal mağazalar satın alıp tüketicilere hem dijital hem fiziksel ürünler sunacak. Metaverse turizmdeki dönüşümü zirveye çıkaracak, birçok kişi tatilini buna göre planlayacak. E-ticarette de önemli değişimler göreceğiz. Markalar bu yeni evrende AR teknolojilerini kullanacak. Örneğin bir mobilyanın evde nasıl durduğunu önceden görebileceğiz” bilgisini veriyor. Garakhanova, Metaverse rehberlerinin yeni bir meslek olarak belireceğini söyledi.

Nebat Garakhanova

Ülkeler hazırlıklara başladı

Metaverse deneyimlerinin turizm sektörüne önemli katkı yapacağını vurgulayan Nebat Garakhanova ziyaretçilerin, gidecekleri yerleri önceden deneyimleyip, buna göre karar vereceğini anlatıyor. Kalınacak otel, gezilecek yerler, tatil rotaları gezilip görülebilecek. Ülkeler de turizm tanıtımlarını buna göre yapacak. Hatta bu konuda önce davranan turizm destinasyonları rekabette öne çıkacak. Turizm Bakanlığı’na da şimdiden çağrı yapılıyor. Özellikle fazla harcama yapan turistlerin ülkenin farklı olanaklarını görmeleri sağlanırken; maceradan kültür turizmine kadar farklı turizm dallarının pazarlanması için fırsat olacak. Türkiye’nin tanıtımı daha etkin şekilde yapılabilirken, turizm pazarındaki yıkıcı rekabete karşı bir avantaj elde edilecek.

TEKNOLOJİ Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı