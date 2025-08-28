TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milli Uçak Gemisi Forumunda, projenin teknik detayları ve geminin sahip olacağı özellikler kamuoyuyla paylaşıldı. Forumda görevli Türk Deniz Kuvvetleri personeli, milli uçak gemisinin tasarım ve mühendislik sürecine dair kapsamlı bilgiler verdi.

Uzun menzilli seyir yeteneği

Milli uçak gemisi, New York’a kadar yakıt ikmali yapmadan gidip geri dönebilecek 10 bin deniz mili menzil kapasitesine sahip. Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen, geminin ara tahrik sistemi ve ana makinelerinin, dünya genelindeki uçak gemilerinin ana tahrik sistemleri incelenerek ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde seçildiğini belirtti.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de foruma katıldı.

Güçlü elektrik altyapısı

Geminin kurulu gücü 40 MW olarak planlandı. Bu, yaklaşık olarak aynı anda 3 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bir kapasiteye işaret ediyor. Elektrik sistemi, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme ve silah sistemleri dahil tüm gemi ihtiyaçlarını yedekli şekilde besleyecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, 6.600 volt yüksek gerilim sistemi ve alarm-sensör tabanlı uzaktan izleme sistemi geminin operasyonel güvenliğini artırıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milli Uçak Gemisi'nin maketi hediye edildi.

Gelişmiş savaş ve savunma sistemleri

Milli uçak gemisi, Türkiye’de geliştirilen 750 kilometre menzilli ÇAFRAD radar sistemiyle donatılacak. Mühendis Üsteğmen Ebubekir Er, gemiye ayrıca 32 hücreli milli dikey atım sistemi entegre edildiğini belirterek, bu sistemin hem hava savunma hem de taarruz amaçlı füzeleri fırlatabileceğini açıkladı.

Gemide ayrıca;

360 derece elektro-optik gözetleme sistemi,

Yakın hava savunma ve yakın savunma silahları,

Elektronik destek ve elektronik taarruz sistemleri,

Su altı tehditlerine karşı sonar ve su altı karıştırma sistemleri,

bulunacak. Tüm bu sistemler, gerçek harp senaryolarına göre analiz edilerek geminin zayıf yönleri belirlendi ve tasarım optimize edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı.

Beka konsepti ve dayanıklılık

Mühendis Üsteğmen Yavuz Alp Oğuzalp, geminin “beka konsepti” çerçevesinde tasarlandığını vurguladı. Geminin radar kesit alanını azaltmak için radar soğurucu malzemeler ve özel üst yapı tasarımları kullanılıyor. Ayrıca su altı, su üstü ve dahili patlamalara karşı dayanıklılık sağlayan perdeleme sistemleri geminin güvenliğini artırıyor.

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) saldırılara karşı özel koruma sistemleri de gemide yer alıyor. Bu sayede, atmosfer basıncı belirli bir seviyede tutuluyor ve personelin görevini sağlıklı bir şekilde ifa etmesi sağlanıyor.

Türkiye’nin güçlü ve bağımsız deniz yeteneği

Milli uçak gemisi projesi, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsız ve güçlü askeri kapasitesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Forumda, tüm tasarım ve mühendislik çalışmalarının milli imkanlarla yürütüldüğü vurgulandı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen forumda, milli uçak gemisinin hem teknik kapasitesi hem de modern savunma sistemleriyle dünya standartlarında bir platform olacağı ortaya konmuş oldu.








