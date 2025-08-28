Türkiye’nin deniz gücü açısından çarpan etkisi oluşturacak milli uçak gemisinin detayları belli oldu. 10 bin deniz mili menzil ile yakıt ikmali yapmadan uzun mesafe seyir yapabilecek olan gemi, 40 MW kurulu güce sahip gemide 750 kilometre menzilli ÇAFRAD radar, 32 hücreli milli dikey atım sistemi, elektro-optik gözetleme, sonar ve su altı karıştırma sistemlerine sahip olacak. Ayrıca KBRN koruması ve beka konseptiyle tasarlanan Milli Uçak Gemisi, patlamalara ve çeşitli tehditlere karşı yüksek dayanıklılığa sahip olacak.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milli Uçak Gemisi Forumunda, projenin teknik detayları ve geminin sahip olacağı özellikler kamuoyuyla paylaşıldı. Forumda görevli Türk Deniz Kuvvetleri personeli, milli uçak gemisinin tasarım ve mühendislik sürecine dair kapsamlı bilgiler verdi.
Uzun menzilli seyir yeteneği
Milli uçak gemisi, New York’a kadar yakıt ikmali yapmadan gidip geri dönebilecek 10 bin deniz mili menzil kapasitesine sahip. Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen, geminin ara tahrik sistemi ve ana makinelerinin, dünya genelindeki uçak gemilerinin ana tahrik sistemleri incelenerek ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde seçildiğini belirtti.
Güçlü elektrik altyapısı
Geminin kurulu gücü 40 MW olarak planlandı. Bu, yaklaşık olarak aynı anda 3 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bir kapasiteye işaret ediyor. Elektrik sistemi, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme ve silah sistemleri dahil tüm gemi ihtiyaçlarını yedekli şekilde besleyecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, 6.600 volt yüksek gerilim sistemi ve alarm-sensör tabanlı uzaktan izleme sistemi geminin operasyonel güvenliğini artırıyor.
Gelişmiş savaş ve savunma sistemleri
Milli uçak gemisi, Türkiye’de geliştirilen 750 kilometre menzilli ÇAFRAD radar sistemiyle donatılacak. Mühendis Üsteğmen Ebubekir Er, gemiye ayrıca 32 hücreli milli dikey atım sistemi entegre edildiğini belirterek, bu sistemin hem hava savunma hem de taarruz amaçlı füzeleri fırlatabileceğini açıkladı.
- 360 derece elektro-optik gözetleme sistemi,
- Yakın hava savunma ve yakın savunma silahları,
- Elektronik destek ve elektronik taarruz sistemleri,
- Su altı tehditlerine karşı sonar ve su altı karıştırma sistemleri,
bulunacak. Tüm bu sistemler, gerçek harp senaryolarına göre analiz edilerek geminin zayıf yönleri belirlendi ve tasarım optimize edildi.
Beka konsepti ve dayanıklılık
Mühendis Üsteğmen Yavuz Alp Oğuzalp, geminin “beka konsepti” çerçevesinde tasarlandığını vurguladı. Geminin radar kesit alanını azaltmak için radar soğurucu malzemeler ve özel üst yapı tasarımları kullanılıyor. Ayrıca su altı, su üstü ve dahili patlamalara karşı dayanıklılık sağlayan perdeleme sistemleri geminin güvenliğini artırıyor.
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) saldırılara karşı özel koruma sistemleri de gemide yer alıyor. Bu sayede, atmosfer basıncı belirli bir seviyede tutuluyor ve personelin görevini sağlıklı bir şekilde ifa etmesi sağlanıyor.
Türkiye’nin güçlü ve bağımsız deniz yeteneği
Milli uçak gemisi projesi, Türkiye’nin denizlerdeki bağımsız ve güçlü askeri kapasitesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Forumda, tüm tasarım ve mühendislik çalışmalarının milli imkanlarla yürütüldüğü vurgulandı.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen forumda, milli uçak gemisinin hem teknik kapasitesi hem de modern savunma sistemleriyle dünya standartlarında bir platform olacağı ortaya konmuş oldu.