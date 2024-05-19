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Teknoloji

Mısır firavunu Amenhotep'un dijital yüzü çizildi

Kendi döneminin en zenginlerinden biri olarak kabul edilen firavunun yüzü tasvir edildi. Araştırmacılar, "Ekonomik refahın zirvede olduğu bir dönemde yaşayan biri için fazlasıyla sakin görünüyor," yorumunu yaptı.

15:30 - 19/05/2024 الأحد
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En zengin firavuna dijital yüz yapıldı
En zengin firavuna dijital yüz yapıldı

Antik Mısır'da 12'inci firavun hanedanlığından Kral 3'üncü Amenhotep'un yüzü dijital ortamda çizildi.


Amenhotep'un, 3 bin 400 yıl önce antik Mısır'ı gücünün zirvesindeyken yönettiği belirtiliyor.


Söz konusu hükümdarın yüzü, mumyasının kafatası kullanılarak ortaya çıkarıldı.



En zengin insanlardan biri


'Şimdiye kadar yaşamış en zengin insanlardan biri' olarak tanımlanan firavunun, Mısır'a benzeri görülmemiş bir refah ve uluslararası güç dönemi yaşattığı konuşuluyor.


En büyük firavunlardan biri olarak kabul edilen Amenhotep'un heykeli, diğerlerinden daha fazla ayakta kalmayı başardı.



Yüzünü çizdiler


Çok uluslu bir ekip, mumyasının kafatasından elde edilen verileri kullandı. Yaklaşık 3 bin 400 yıldır ilk kez gerçek yüzüne benzer bir görüntüyü sağladılar.


Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Arkeolog Michael Habicht, Amenhotep'un, heykellerdeki firavundan oldukça farklı göründüğünü söyledi.


"Fazla sakin bir yüz"


"Ekonomik refahın en yüksek olduğu bir dönemde yaşayan bir adam için fazla sakin bir yüz." ifadesi kullanıldı.


Amenhotep'un, "en azından kendi döneminde yaşamış en zenginlerden biri" olabileceğine dikkat çekildi.



Ölüm nedenini bilmek zor


Daily Mail'in aktardığına göre Amenhotep'un ölüm nedenini, mevcut kalıntıları analiz ederek bilmek oldukça güç.

#Mısır
#firavun
#Amenhotep
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