Teknoloji NASA 50 sene sonra Aya geri dönüyor Artemis bugün fırlatılacak
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NASA 50 sene sonra Ay'a geri dönüyor: 'Artemis' bugün fırlatılacak

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi bugün başlıyor. NASA yeni uzay aracı Artemis'i Ay’a gönderecek. Projenin daha sonraki dönemde Mars'a insan göndermenin önünü açması bekleniyor. Ay'a üs kurmak için Çin ve Rusya da çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NASA 50 sene sonra Aya geri dönüyor: Artemis bugün fırlatılacak
Artemis

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son Apollo görevinden elli yıl sonra, Artemis 1 görevi ile yeniden Ay'a gidiyor. Yeni uzay aracı Artemis bugün saat 13.30'da Ay’a gönderilecek.

Uzay aracı, daha sonra astronotları taşıyacak Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine ulaştıracak. İnsansız görevde her şey planlandığı gibi gelişirse, astronotlar daha sonraki aşamalarda Orion'daki yerlerini alacak.

NASA, 1972'deki Ay görevinden bu yana ilk kez Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi amaçlıyor.

Artemis'le Ay'a üs kurulabilir

Artemis Projesi’nin Apollo Projesi’nden farklı bir amacı var.

Bu kez Ay’da kurulacak bir üs ile insanoğlunun orada kalıcı olması hedefleniyor.

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan göndermenin önünü açacağını ve süreci kolaylaştıracağını düşünüyor.

Projenin bilimsel uzay çalışmalarının dışındaki askeri boyutu netleşmese de istihbarat amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

Çin ve Rusya'dan Ay'da üs adımı

ABD ve 20 müttefikinin bu adımı karşısında Çin ve Rusya da harekete geçti.

Haziran ayında iki ülkenin Ay yüzeyi ya da yörüngesinde ortak bir istasyon inşa etmek için anlaşma imzalamaya çok yakın oldukları duyuruldu.

Moskova ve Pekin, projelerine destek olacak 20’ye yakın ülke ile iş birliği yapmak istiyor.

Ancak Ukrayna Savaşı sebebiyle uygulanan yaptırımlar projeyi olumsuz etkileyebilir.

Bu açıdan Artemis projesi iki blok arasındaki gerginlikte yeni bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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Artemis bugün fırlatılacak

'Artemis'
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